Врачи рассказали о вреде каш для желудка

С детства нам твердят, что употреблять каши — полезно для здоровья. Однако врачи отмечают, что каши в некоторых случаях могут вредить нашему организму, в частности желудку.

Каши могут вредить организму - рассказываем когда и почему. Фото: sb.by

Клейковина, содержащаяся в большинстве каш склеивает ворсинки кишечника и препятствует усвоению пищи. Это может вызвать запоры, колит, энтероколит, геморрой.

Кроме того, значительное количество углеводов в кашах может провоцировать ожирение, сахарный диабет, а также нарушать процесс обмена.

Потреблять каши не рекомендуется людям, имеющим заостренную язву желудка и двенадцатиперстной кишки. Всем остальным рекомендуется не злоупотреблять кашами. К тому же не стоит покупать каши быстрого приготовления. Они практически не содержат полезных элементов, которые могли бы обогатить организм.

Наиболее полезная каша — гречка. Также можно потреблять в меру пшено, перловку, манку, овсянку и рис.

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