logo

BTC/USD

29046.48

ETH/USD

1763.34

LTC/USD

62.76

USD/UAH

36.50

EUR/UAH

38.90

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Здоровье диета и питание Врачи рассказали, какие напитки разрушают здоровье кишечника
commentss НОВОСТИ Все новости

Врачи рассказали, какие напитки разрушают здоровье кишечника

Врачи рассказали, какие напитки следует ограничить в рационе, потому что они разрушают здоровье кишечника

сегодня, 00:50
Автор:

Светлана Шкурупий
Поделитесь публикацией:

Кишечник — жизненно важный орган, который выполняет массу полезных функций, в частности он является первой линией обороны иммунитета. Поэтому его необходимо беречь. Для этого важно пересмотреть свой рацион и исключить из него несколько напитков, способных "разрушить" его здоровья.

Врачи рассказали, какие напитки разрушают здоровье кишечника

Что разрушает кишечника (фото из открытых источников)

Исследователи выяснили, что нарушить работу кишечника могут искусственные подсластители, такие как аспартам, сахарин и сукралоза. Дело в том, что они способны изменять микробиом органа, а это негативно отражается на самочувствии человека. Эти подсластители часто встречаются в диетических газированных напитках.

Эксперты рассказали, что искусственные подсластители — в концентрации, эквивалентной двум банкам диетической газировки, способствуют тому, что два вредных типа кишечных бактерий начинают прикрепляться к эпителиальным клеткам, выстилающим стенки кишечника, и повреждают их. Потом бактерии могут проникнуть в кровоток и вызвать воспалительный процесс в лимфатических узлах и органах.

Напомним, что кишечник среднестатистического человека населяет около 1000 различных видов бактерий. Их общее количество сложно определить, но счет идет на триллионы. Эта микрофлора выполняет ряд важных функций, поэтому важно поддерживать ее правильный баланс. А помочь в этом может один простой продукт.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что постоянные проблемы с кишечником могут привести к артриту, гормональному дисбалансу, увеличению веса, хронической усталости и даже к развитию онкологии. Поэтому очень важно заниматься оздоровлением этого органа. Эксперты рассказали, что для этого нужно сделать?


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.eatthis.com/eating-habit-may-wreck-gut-health/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!