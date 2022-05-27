Врачи рассказали, какие напитки разрушают здоровье кишечника

Кишечник — жизненно важный орган, который выполняет массу полезных функций, в частности он является первой линией обороны иммунитета. Поэтому его необходимо беречь. Для этого важно пересмотреть свой рацион и исключить из него несколько напитков, способных "разрушить" его здоровья.

Что разрушает кишечника (фото из открытых источников)

Исследователи выяснили, что нарушить работу кишечника могут искусственные подсластители, такие как аспартам, сахарин и сукралоза. Дело в том, что они способны изменять микробиом органа, а это негативно отражается на самочувствии человека. Эти подсластители часто встречаются в диетических газированных напитках.

Эксперты рассказали, что искусственные подсластители — в концентрации, эквивалентной двум банкам диетической газировки, способствуют тому, что два вредных типа кишечных бактерий начинают прикрепляться к эпителиальным клеткам, выстилающим стенки кишечника, и повреждают их. Потом бактерии могут проникнуть в кровоток и вызвать воспалительный процесс в лимфатических узлах и органах.

Напомним, что кишечник среднестатистического человека населяет около 1000 различных видов бактерий. Их общее количество сложно определить, но счет идет на триллионы. Эта микрофлора выполняет ряд важных функций, поэтому важно поддерживать ее правильный баланс. А помочь в этом может один простой продукт.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что постоянные проблемы с кишечником могут привести к артриту, гормональному дисбалансу, увеличению веса, хронической усталости и даже к развитию онкологии. Поэтому очень важно заниматься оздоровлением этого органа. Эксперты рассказали, что для этого нужно сделать?

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!