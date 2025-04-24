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Врачи предупредили о звездной диете, разрушающей шансы на материнство

Диета, предполагающая употребление много мяса, приводит к неожиданным изменениям в организме

сегодня, 16:23
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Ткачик Олеся

Известный британский хирург Каран Раджан призвал женщин задуматься об опасности одного из самых популярных диетических трендов — мясной диеты, предполагающей употребление большого количества мяса и почти полное исключение углеводов.

Врачи предупредили о звездной диете, разрушающей шансы на материнство

Диета

В своем видео в Instagram, которое уже набрало более 1,5 миллионов просмотров, врач отмечает: такой стиль питания может привести к серьезным нарушениям гормонального фона, что, в свою очередь, влияет на менструальный цикл, кожу, обмен веществ и даже способность забеременеть.

"Если вы женщина и рассматриваете карнивор-диету, сначала вам нужно знать одну важную вещь: недостаток клетчатки – это путь к гормональному дисбалансу", – отметил Раджан. По его словам, клетчатка – это не просто рекомендация, а биологическая необходимость для здоровья кишечника и гормональной стабильности.

Он объяснил, что клетчатка помогает организму выводить избыток эстрогена. Без нее гормон может повторно абсорбироваться в кишечнике, нарушая тонкий баланс женской гормональной системы. Результатом могут стать нерегулярные менструации, акне, прибавка веса и проблемы с фертильностью.

Блогерша Джорджия Гайнс, имеющая более 1,5 миллиона подписчиков, поделилась своим опытом: ради плоского живота она придерживалась карнивор-диеты восемь недель. Но результатом стали утраченный цикл, гормональный дисбаланс и симптомы поликистоза яичников (СПКЯ). "Я увидела пресс, но потеряла себя", — призналась она.

По словам врачей, дефицит клетчатки и углеводов может повлечь за собой так называемую гипоталамическую аменорею — состояние, при котором мозг "выключает" овуляцию из-за нехватки энергии. Это естественная реакция организма на строгое ограничение калорий и жировой ткани — жизненно важных для женской репродуктивной системы.

Несмотря на популярность диеты среди звезд, в частности Джо Рогана, медики предостерегают: кратковременное снижение веса может обернуться долговременными проблемами со здоровьем. К тому же исследования связывают карнивор-диету с повышенным риском рака кишечника, сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта и диабета.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о белковой диете.




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Источник: https://www.dailymail.co.uk/health/article-14642699/top-doctor-carnivore-hormones-pregnant-motherhood-fertility-lowcarb.html
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