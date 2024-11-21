Врачи определили, какой чай сжигает жир и помогает хорошо спать зимой

Матча – один из самых популярных чаев, но он также может стать лучшим компаньоном для оздоровления зимой. Изготовлен из измельченных листьев растения Camellia sinensis, матча – это разновидность зеленого чая, который давно известен своей пользой для здоровья. Этот популярный чай поможет похудеть и уладить проблемы со сном. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Mirror".

Чай Матча. Фото: из открытых источников

Отмечается, традиционно этот чай подают на японских чайных церемониях, в последнее время он стал известным напитком и в Украине.

Этот продукт содержит много мощных антиоксидантов, есть много причин, почему вы можете сделать матч своим любимым зимним напитком.

"Матча — это мелко измельченный порошок, изготовленный из специально выращенных листьев зеленого чая. В отличие от традиционных чаев, матч предусматривает употребление всего листа, позволяющего поглощать концентрированное количество антиоксидантов, витаминов", — рассказала эксперт Эвита Упениэце.

Матча содержит мощные антиоксиданты, помогающие бороться со свободными радикалами и уменьшающие стресс. Они особенно важны зимой, чтобы защитить от холодной погоды и поддержать общее состояние здоровья в течение сезона.

Смесь кофеина и EGCG в Matcha способствует ускорению метаболизма и сжиганию жира, что делает его идеальным союзником для того, чтобы оставаться активным в холодные месяцы, особенно когда мы подвержены зимнему спаду.

Матча содержит высокий уровень L-теанина, который обеспечивает покой, стойкую энергию и ясность разума без нервозности.

Это отличный способ оставаться сосредоточенным и продуктивным в течение более коротких и темных зимних дней.

Антиоксиданты в напитке помогают защитить вашу кожу от зимних повреждений, уменьшая сухость, раздражение и красноту, вызванные холодной погодой. Они также делают вашу кожу сияющей и молодой, несмотря на суровые сезонные условия.

Зима может усугубить проблемы с кожей и боль в суставах, но противовоспалительные свойства матча могут помочь успокоить покраснение, прыщи и раздражение кожи, поддерживая общее состояние здоровья в холодные месяцы.

Хотя матч содержит кофеин, содержание L-теанина помогает сбалансировать и смягчить стимулирующее действие кофеина, способствуя расслаблению и улучшению качества сна. Это идеальный выбор после обеда во избежание бессонных зимних ночей.

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