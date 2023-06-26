Врачи объяснили, почему очень опасно переедать черешни: что будет с организмом

Много черешни вредно для организма (фото из открытых источников)

500 граммов ягод в сутки – практически убийственная доза. "Комментарии" знают, сколько черешни рекомендуется съедать, как ее есть правильно и кому от нее лучше отказаться вообще.

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Желтая, с красными боками, красная – на рынке и в супермаркетах сегодня горы черешни. Она такая ароматная и вкусная, что не замечаешь, что на тарелке уже ничего не осталось. Но это никого не смущает, ведь ягоды – это витамины.

Действительно, черешня – источник кальция, калия, магния, витаминов А, С, мелатонина, флавоноидов, каротиноидов, 114 антиоксидатов. Благодаря им она укрепляет сосуды; улучшает состояние кожи, зрение, свертываемость крови, работу пищеварительной системы и работу мозга; служит профилактикой образования тромбов, онкологических заболеваний, болезни Альцгеймера; нормализует обмен веществ; оказывает обезболивающее действие.





Однако, кроме этого, в ней содержится много фруктозы. Прежде всего, она опасна для дибетиков. Но и здоровым людям избыток фруктозы выходит боком – в виде вздутия живота, диареи или просто дискомфорта в кишечнике.

Если переесть черешни, может начаться брожение в животе и газообразование – организм не способен быстро переварить большое количество ягод. При регулярном переедании, говорят врачи, достаточно велика вероятность заработать себе гастрит, сбой в работе желудочно-кишечного тракта или повышенную кислотность желудка.

Так что медики предостерегают: что чересчур, то не хорошо. 250 грамм ягоды в сутки – та самая золотая середина, когда черешня приносят для здоровья только пользу. При условии, что речь идет не о диабетике или аллергике (к сожалению, чершня – достаточно сильный аллерген), не о человеке с повышенной кислотностью желудка, язвой или с гастритом в стадии обострения и не о ребенке младше двух лет (в этом возрасте в организме еще нет достаточного количества ферментов для переваривания ягод).

Но даже эти 250 граммов черешни следует есть по правилам. Ни в коем случае не сразу после еды (как раз тогда брожение гарантировано) – по меньшей мере минут через 40 после этого. Или вообще использовать черешню для перекуса. Обязательно тщательно пережевывать ягоды. Так же тщательно их нужно помыть перед употреблением. Еще лучше вымочить в воде в течение 30 минут, чтобы нейтрализовать пестициды, которыми они обрабатывались. И тогда фруктовый десерт действительно пойдет на пользу.

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