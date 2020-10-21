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Врачи обнаружили неожиданный вред от спелых бананов

Спелые бананы отличаются высоким гликемическим индексом

сегодня, 00:30
Автор:

Светлана Шкурупий

В банане, как и других фруктах, содержится много полезных витаминов и веществ. Их употребление хорошо сказывается на кровообращении, давлении и сердечно-сосудистой системе. Но ученые обнаружили неожиданный вред спелых бананов. Об этом передает издание HealthLine.

Врачи обнаружили неожиданный вред от спелых бананов

pixabay.com.

Специалисты отметили, что созревшие плоды обладают высоким гликемическим индексом (скорость, с которой содержащиеся в продукте углеводы повышают уровень глюкозы в крови, — прим. авт.).  То есть, такие бананы опасны для людей, которые болеют диабетом второго типа, а также для тех, кто имеет лишний вес.

Вместе с этим, эксперты подчеркнули, что зеленые плоды не приводят к подобному эффекту, поэтому их можно употреблять всем в разумных количествах. 

Известно, что бананы богаты на калий, кальций, железо, а также витамины А, С, Е и другие ценные вещества для организма. Их можно употреблять перед тренировкой в качестве перекуса, потому что они придают энергии и сил. Лучше всего добавлять бананы в йогурты, каши и коктейли.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какими удивительными свойствами обладает банановая кожура.


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