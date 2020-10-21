Врачи обнаружили неожиданный вред от спелых бананов

В банане, как и других фруктах, содержится много полезных витаминов и веществ. Их употребление хорошо сказывается на кровообращении, давлении и сердечно-сосудистой системе. Но ученые обнаружили неожиданный вред спелых бананов. Об этом передает издание HealthLine.

pixabay.com.

Специалисты отметили, что созревшие плоды обладают высоким гликемическим индексом (скорость, с которой содержащиеся в продукте углеводы повышают уровень глюкозы в крови, — прим. авт.). То есть, такие бананы опасны для людей, которые болеют диабетом второго типа, а также для тех, кто имеет лишний вес.

Вместе с этим, эксперты подчеркнули, что зеленые плоды не приводят к подобному эффекту, поэтому их можно употреблять всем в разумных количествах.

Известно, что бананы богаты на калий, кальций, железо, а также витамины А, С, Е и другие ценные вещества для организма. Их можно употреблять перед тренировкой в качестве перекуса, потому что они придают энергии и сил. Лучше всего добавлять бананы в йогурты, каши и коктейли.

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