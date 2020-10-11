Врачи обнаружили неожиданную пользу чернослива

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Светлана Шкурупий
Чернослив — полезный и доступный продукт, который обладает целым рядом полезных свойств. Он улучшает пищеварение, регулирует давление и снижает уровень "плохого" холестерина. Недавно американским ученым удалось обнаружить еще одно удивительное свойство этого сухофрукта. Об этом сообщает издание News-medical.
Эксперты провели исследование на лабораторных грызунах. В течение полугода мышей кормили добавками на основе чернослива и заметили, что этот продукт помог животным восстановить костную массу. Ученые предполагают, что все дело в полифенолах, а также марганце и витамине К, которые содержаться в черносливе и благоприятно влияют на костную ткань.
Доктор Бернард Халлоран отметил, что регулярное употребление сушеной сливы может помочь при остеопорозе (заболевании, которое связанно с потерей кальция в костях). Эксперты продолжают исследования на эту тему, чтобы более детально разобрать механизм влияния чернослива на состояние костей.
Стоит отметить, что этот сухофрукт также укрепляет сосуды и улучшает свертываемость крови. Сушенные сливы содержат много антиоксидантов, которые защищают организм от развития серьезных заболеваний.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие сухофрукты помогут укрепить иммунитет осенью.
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