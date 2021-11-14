Врач заявила о пользе ежедневного употребления сала

Сало – продукт, который уже давно стал визитной карточкой Украины. Он не только вкусный, но и весьма полезный. Нутрициолог Анна Волкова рассказала, что будет, если употреблять сало каждый день.

Польза сала (фото из открытых источников)

В составе сала есть множество витаминов, аминокислот и микроэлементов, в частности фосфор, натрий, магний, а также незаменимые жирные кислоты. Благодаря им продукт помогает укреплять иммунную систему, защищая организм от вредных бактерий.

Также сало содержит арахидоновую кислоту, которая помогает быстро восстановиться после высоких физических нагрузок, повышая выносливость и силу мышц. Это вещество включают в состав питательных комплексов для людей, занимающихся интенсивными тренировками.

Кроме этого, ежедневное употребление продукта улучшает метаболизм, ведь жиры, входящие в состав сала не перегружают печень и легко усваиваются, в результате улучшаются обменные процессы, а уровень холестерина приходит в норму.

Эксперты также отмечают, что свиное сало улучшает работу головного мозга, состав крови, очищая ее от холестериновых бляшек, позитивно влияет на функционирование сердечной мышцы.

Но необходимо контролировать порцию продукта. В сутки для людей с нормальным весом достаточно будет 20-30 граммов сала. А вот при избыточном весе, норму необходимо сократить до нескольких ломтиков на завтрак.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что за последние несколько месяцев ценник на сало достиг рекордной отметки. Цена на продукт на сегодняшний день составляет 185 гривен за один килограмм. Стоит отметить, что еще в сентябре текущего года его средняя цена была меньше на 40 гривен.

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