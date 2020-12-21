Врач рассказала, почему у детских продуктов такой долгий срок хранения

Педиатр, неонатолог и кандидат медицинских наук Анна Левадная рассказала на своей странице в Instagram, почему у детских продуктов такой долгий срок хранения.

Фото: из открытых источников

Многих интересует, почему у детских продуктов такой долгий срок хранения, и как молочная продукция может так долго не портиться.

"Все думают, что производители просто добавляют консерванты, но НЕТ. Там нет никаких консервантов или искусственных добавок, нет никакой “химии”!", — говорит Анна.

В детской кисломолочной продукции по закону запрещено использовать консерванты, красители, подсластители и усилители вкуса, а также ароматизаторы, кроме натуральных.

"То, насколько быстро испортится молочная продукция, зависит от наличия в молоке бактерий и других микроорганизмов. Чем более молоко очищенное, тем дольше у него срок годности".

Анна отмечает, что если продукт портится слишком быстро, это говорит не о том, что он "натуральный", а о том, что, возможно, были нарушены нормы очищения оборудования перед производством, или упаковка не была герметичной, не были соблюдены микробиологические нормы исходного продукта или условия пастеризации и стерилизации. Поэтому кисломолочные продукты, приготовленные в домашних условиях, так быстро прокисают — вне производства невозможно достичь нужного уровня безопасности.

Срок годности детских продуктов достигается благодаря:

- качественному молоку;

- пастеризации и стерилизация молока.

Левадная напоминает, что пастеризация — это однократное нагревание до 70С в течение ~30 секунд, а стерилизация — одномоментный нагрев до 137С в течение нескольких секунд.

Чем выше температура и дольше выдержка, тем быстрее разрушаются бактерии. Не любое молоко выдерживает стерилизацию — сырье недостаточного качества может свернуться или образовывать хлопья.

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