Врач рассказала, почему у детских продуктов такой долгий срок хранения

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Татьяна Лозовенко
Педиатр, неонатолог и кандидат медицинских наук Анна Левадная рассказала на своей странице в Instagram, почему у детских продуктов такой долгий срок хранения.
Фото: из открытых источников
Многих интересует, почему у детских продуктов такой долгий срок хранения, и как молочная продукция может так долго не портиться.
В детской кисломолочной продукции по закону запрещено использовать консерванты, красители, подсластители и усилители вкуса, а также ароматизаторы, кроме натуральных.
Анна отмечает, что если продукт портится слишком быстро, это говорит не о том, что он "натуральный", а о том, что, возможно, были нарушены нормы очищения оборудования перед производством, или упаковка не была герметичной, не были соблюдены микробиологические нормы исходного продукта или условия пастеризации и стерилизации. Поэтому кисломолочные продукты, приготовленные в домашних условиях, так быстро прокисают — вне производства невозможно достичь нужного уровня безопасности.
Срок годности детских продуктов достигается благодаря:
- качественному молоку;
- пастеризации и стерилизация молока.
Левадная напоминает, что пастеризация — это однократное нагревание до 70С в течение ~30 секунд, а стерилизация — одномоментный нагрев до 137С в течение нескольких секунд.
Чем выше температура и дольше выдержка, тем быстрее разрушаются бактерии. Не любое молоко выдерживает стерилизацию — сырье недостаточного качества может свернуться или образовывать хлопья.
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