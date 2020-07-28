Врач рассказала о пользе ежедневного бокала шампанского

О полезных свойствах шампанского известно давно. Многочисленные исследования доказывают, что этот игристый напиток положительно влияет на сердце, снимает стресс и нервное напряжение. Изданию VM врач-диетолог Арина Смолова рассказала о том, чем еще полезно шампанское и какова его суточная доза.

Специалист отметила, что игристый напиток богат на полезные вещества, которые замедляют процессы ухудшения памяти и других когнитивных функций. Один бокал шампанского в день способен приостановить развитие слабоумия и болезнь Альцгеймера (заболевание при котором происходит разрушение способности мыслить, - прим. авт.)

Диетолог отметила, что розовые и красные сорта напитка содержат мощные антиоксиданты, которые поддерживают работу организма, укрепляя иммунитет и защищая его от возникновения серьезных болезней, в частности рака.

Также шампанское в умеренных дозах положительно влияет на сердечно-сосудистую систему, снижая уровень "плохого" холестерина в крови.

Эксперт рекомендует употреблять не больше одного бокала игристого напитка в день. Если пренебрегать этим правилом и не контролировать количество выпитого, тогда могут начаться проблемы с печенью и репродуктивной функцией.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, кому полезно пить шампанское.

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