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Врач рассказала, можно ли есть сырые шампиньоны

Шампиньоны являются очень низкокалорийным продуктом

сегодня, 00:30
Автор:

Светлана Шкурупий

Шампиньоны - самые распространенные и доступные грибы, в составе которых много витаминов, ценных веществ, органических кислот и белков. Но можно ли употреблять их в сыром виде? На этот вопрос изданию Wday ответила врач-диетолог Мария Волынкина.

Врач рассказала, можно ли есть сырые шампиньоны

шампиньоны / jirkaejc / iStock / Getty Images Plus

Специалист отметила, что сырых шампиньонов, выращенных в теплицах, бояться не стоит.  Без тепловой обработки они сохранят гораздо больше полезных веществ. А вот с лесными грибами стоит быть аккуратнее, потому что они могут накапливать вредные примеси из воздуха и почвы, а значит предоставлять угрозу для здоровья. 

Также диетолог не советует покупать шампиньоны на продовольственном рынке, потому что неизвестно в каких условиях эти грибы были выращены и собраны. Можно доверять только проверенным продавцам.

Еще эксперт рассказала, как правильно выбирать шампиньоны. В первую очередь, их нужно внимательно осмотреть, чтобы на грибах не было трещин и повреждений. Выбирайте продукт белого цвета, чтобы ножка была без пятен. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как на развитие рака влияет употребление грибов.


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