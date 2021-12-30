Врач рассказала, когда нельзя пить аспирин при похмелье

После бурного застолья утром может болеть голова, и многие люди, чтобы снять симптомы похмелья, пьют аспирин. Но в каких случаях стоит отказаться от приема препарата, чтобы не навредить здоровью. Об этом рассказала эксперт Ольга Кашубина.

Когда нельзя пить аспирин при похмелье / Фото: Depositphotos

Специалист отметила, что самое яркое последствие отравления алкоголем — это головная боль утром после застолья. Унять ее традиционно пытаются с помощью обезболивающего и крепкого кофе. Но такой подход даст лишь на время желанное успокоение, но потом может нанести сильный вред желудку.

"Аспирин действительно может снять головную боль, но это справедливо для любого вида головной боли. Особого смысла принимать аспирин при похмелье — нет, но и особого вреда тут нет. Единственное, о чем следует помнить, что аспирин негативным образом воздействует на желудок. У людей, которые выпивают, желудок часто раздражен алкоголем, а если сверху еще добавить аспирин и кофе, то это может вызвать дополнительные боли или привести к обострению хронического гастрита. Людям с язвенной болезнью не показано такое сочетание", — рассказала врач-терапевт.

С другой стороны, при обычных головных болях, не связанных с алкоголем, сочетание кофе с обезболивающим может дать хороший эффект. Аспирин разжижает кровь, а кофеин способствует выведению из нее шлаков.

Напомним, мы часто используем аспирин для облегчения головной и зубной боли, а также для снижения температуры. Это средство, пожалуй, есть в каждой аптечке. Но использовать аспирин можно не только по назначению.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что для определенной группы пациентов ацетилсалициловая кислота или аспирин могут представлять определенную угрозу. В частности, с особой осторожностью к приему препарата следует подходить больным с такими хроническими заболеваниями как диабет, ожирение и тем, кто имеет повышенный уровень холестерина.

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