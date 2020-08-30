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Врач перечислила продукты, которые нельзя есть на ужин

Эти продукты нагружают пищеварительную систему

сегодня, 16:20
Автор:

Светлана Шкурупий

Пожалуй, все слышали о том, что ужин должен быть питательным и легким, поэтому из вечернего приема пищи нужно исключить "тяжелые" продукты. Диетолог Наталья Круглова изданию "РИА Новости" рассказала, почему это так важно для здоровья.

Врач отметила, что ужинать необходимо продуктами, которые не будут нагружать пищеварительную систему. И в первую очередь, стоит отказаться от полуфабрикатов, жирной пищи и фастфуда. Также из вечернего приема пищи следует исключить свинину, баранину и говядину, потому что такое мясо переваривается около 5 часов. Такая еда считается тяжелой для желудка, она не даст возможности организму отдохнуть за ночь, потому что его энергия будет тратиться на ее переваривание.

Врач перечислила продукты, которые нельзя есть на ужин

Rawpixel Ltd.

Людям, которые следят за своей фигурой, не стоит ужинать картофелем, макаронами и продуктами, содержащими много калорий и мало клетчатки. Также необходимо исключить выпечку и сладости, лучше отдать предпочтение фруктам. 

Чтобы утром не возникло отеков, из вечернего рациона нужно исключить различные соленья - они стимулируют аппетит и задерживают жидкость в организме. 

Диетолог советует ужинать морепродуктами, нежирными сортами сыра, растительной пищей, а также куриным мясом.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, почему ни в коем случае нельзя отказываться от ужина.


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