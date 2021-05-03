Врач назвала самый опасный маринад для шашлыка

На весенние праздники чуть ли не каждый украинец планирует устроить пикник с шашлыком. Однако существуют некоторые рецепты, которые могут навредить вашему здоровью. Об этом рассказала врач-диетолог, председатель Научного совета Ассоциации диетологов Украины Александра Кириленко.

Какой маринад для шашлыка может оказаться очень опасным. Фото: ukrprompostach.ua

По словам эксперта, шашлык не нужно мариновать слишком долго. Мясо не рекомендуется мариновать за сутки до приготовления. В таком случае все полноценные белки и железо потеряют свою структуру и полезные свойства. В результате вы получите бесполезный продукт.

Стоит забыть и о маринаде на основе кефира и майонеза, поскольку мясные и молочные продукты несовместимы. Кефир препятствует усвоению организмом железа и белка, содержащегося в мясе.

Врач-диетолог Ирина Морозова добавляет, что опасными являются маринады, приготовленные на основе уксуса и майонеза. Последний при воздействии высоких температур выделяет канцерогенные вещества. Кроме того, он очень жирный, а злоупотребление уксусом приводит к проблемам с желудочно-кишечным трактом и почками.

Напомним, что праздники, особенно майские, — время большой нагрузки для желудка. Однако если в такие дни мы знаем о каких-то опасностях застолья, то ежедневный рацион контролируем не слишком тщательно.

Существует несколько продуктов, которые не рекомендуется употреблять слишком часто, чтобы не навредить своему организму. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" сообщал, почему нельзя смешивать алкоголь и антибиотики. Главные причины такого запрета объяснили ученые. Их мнения можно узнать в нашем материале.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!