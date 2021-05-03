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Врач назвала самый опасный маринад для шашлыка

Некоторые рецепты маринада для шашлыка могут оказаться очень вредными

сегодня, 11:00
Автор:

Кириєнко Анна

На весенние праздники чуть ли не каждый украинец планирует устроить пикник с шашлыком. Однако существуют некоторые рецепты, которые могут навредить вашему здоровью. Об этом рассказала врач-диетолог, председатель Научного совета Ассоциации диетологов Украины Александра Кириленко.

Врач назвала самый опасный маринад для шашлыка

Какой маринад для шашлыка может оказаться очень опасным. Фото: ukrprompostach.ua

По словам эксперта, шашлык не нужно мариновать слишком долго. Мясо не рекомендуется мариновать за сутки до приготовления. В таком случае все полноценные белки и железо потеряют свою структуру и полезные свойства. В результате вы получите бесполезный продукт.

Стоит забыть и о маринаде на основе кефира и майонеза, поскольку мясные и молочные продукты несовместимы. Кефир препятствует усвоению организмом железа и белка, содержащегося в мясе.

Врач-диетолог Ирина Морозова добавляет, что опасными являются маринады, приготовленные на основе уксуса и майонеза. Последний при воздействии высоких температур выделяет канцерогенные вещества. Кроме того, он очень жирный, а злоупотребление уксусом приводит к проблемам с желудочно-кишечным трактом и почками.

Напомним, что праздники, особенно майские, — время большой нагрузки для желудка. Однако если в такие дни мы знаем о каких-то опасностях застолья, то ежедневный рацион контролируем не слишком тщательно.

Существует несколько продуктов, которые не рекомендуется употреблять слишком часто, чтобы не навредить своему организму. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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Источник: https://food.obozrevatel.com/news/nazvan-samyij-opasnyij-marinad-dlya-shashlyika.htm?_ga=2.95361820.1898886277.1619973808-1799728310.1600110046&_gl=1*1mv5j4t*_ga*MTc5OTcyODMxMC4xNjAwMTEwMDQ2*_ga_JBX3X27G7H*MTYxOTk3NzY0Ny42ODUuMS4xNjE5OTc5MDAxLjA.
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