Врач назвала самый главный «зимний» продукт

В холодное время года необходимо укреплять свою иммунную систему, а в этом хорошо помогает правильное питание. Доктор медицины Лорен Пауэлл рассказала, какие продукты обязательно нужно включить в "зимний" рацион.

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Специалист отметила, что свой организм необходимо обогащать витаминами и полезными веществами, которые будут поддерживать иммунитет, тем самым предотвращая развитие многих заболеваний. И в первую очередь, свое меню нужно пополнить капустой. Этот простой и бюджетный овощ содержит большое количество ценных микроэлементов, например, витамины А, С, Д, В, а также калий, магний, клетчатку, фолиевую кислоту и т. д.

Доктор говорит, что благодаря своему составу, капуста помогает поддерживать организм в тонусе, потому что укрепляет его защитные функции, повышает уровень энергии, защищает от свободных радикалов, которые повреждают клетки и ускоряют процесс старение.

Также эксперт советует добавить в "зимний" рацион лосося, потому что в его составе много витамина Д, а именно его нехватку мы испытываем в холодное время года. Помимо этого, ученые считают, что люди с низким уровнем этого витамина в организме, более восприимчивы к заражению коронавирусом.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие продукты обязательно нужно внести в рацион мужчинам.

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