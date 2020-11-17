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Главная Новости Здоровье диета и питание Врач назвала самый главный «зимний» продукт
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Врач назвала самый главный «зимний» продукт

В этом продукте очень много витаминов

сегодня, 09:55
Автор:

Светлана Шкурупий

В холодное время года необходимо укреплять свою иммунную систему, а в этом хорошо помогает правильное питание. Доктор медицины Лорен Пауэлл рассказала, какие продукты обязательно нужно включить в "зимний" рацион.

Врач назвала самый главный «зимний» продукт

фото из открытых источников

Специалист отметила, что свой организм необходимо обогащать витаминами и полезными веществами, которые будут поддерживать иммунитет, тем самым предотвращая развитие многих заболеваний. И в первую очередь, свое меню нужно пополнить капустой. Этот простой и бюджетный овощ содержит большое количество ценных микроэлементов, например, витамины А, С, Д, В, а также калий, магний, клетчатку, фолиевую кислоту и т. д. 

Доктор говорит, что благодаря своему составу, капуста помогает поддерживать организм в тонусе, потому что укрепляет его защитные функции, повышает уровень энергии, защищает от свободных радикалов, которые повреждают клетки и ускоряют процесс старение. 

Также эксперт советует добавить в "зимний" рацион лосося, потому что в его составе много витамина Д, а именно его нехватку мы испытываем в холодное время года. Помимо этого, ученые считают, что люди с низким уровнем этого витамина в организме, более восприимчивы к заражению коронавирусом. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие продукты обязательно нужно внести в рацион мужчинам.  


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Источник: https://www.eatthis.com/doctor-recommend-food/?utm_source=msn&utm_medium=feed&utm_campaign=msn-feed
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