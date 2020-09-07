kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 07.09.2020

BTC/USD

10194.43

ETH/USD

348.20

LTC/USD

47.78

НБУ 07.09.2020

USD/UAH

27.90

EUR/UAH

32.90

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Здоровье диета и питание Врач назвал самый полезный для сосудов десерт
commentss НОВОСТИ Все новости

Врач назвал самый полезный для сосудов десерт

В этом десерте нет трансжиров

сегодня, 10:55
Автор:

Светлана Шкурупий

Заболевания вен и кровеносных сосудов, к сожалению, являются одними из самых распространенных в мире. Но предотвратить их появление можно с помощью правильного рациона питания. Об этом рассказал врач-флеболог Денис Ибрагимов, передает издание Medikforum.

Специалист советует, в первую очередь, употреблять продукты, богатые витаминами и полезными веществами, а именно кальцием, магнием, калием, фосфором, витамина А, С, РР и Е. С их помощью улучшается кровообращение в организме, укрепляются капилляры и стенки сосудов. 

Врач назвал самый полезный для сосудов десерт

Любителям сладкого врач посоветовал исключить из рациона десерты и сладости, в составе которых есть большое количество сахара, красителей, трансжиров и других вредных химических веществ. Такие продукты негативно влияют на сосудистую ткань, провоцируя развитие заболеваний. Лучше заменить их на цукаты, а также свежие ягоды, фрукты и другие натуральные десерты. Но употреблять их нужно в умеренном количестве - тогда они не навредят сосудам и организму в целом. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какой десерт можно людям, страдающим сахарным диабетом.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!