Врач назвал самый полезный для сосудов десерт

Заболевания вен и кровеносных сосудов, к сожалению, являются одними из самых распространенных в мире. Но предотвратить их появление можно с помощью правильного рациона питания. Об этом рассказал врач-флеболог Денис Ибрагимов, передает издание Medikforum.

Специалист советует, в первую очередь, употреблять продукты, богатые витаминами и полезными веществами, а именно кальцием, магнием, калием, фосфором, витамина А, С, РР и Е. С их помощью улучшается кровообращение в организме, укрепляются капилляры и стенки сосудов.

Любителям сладкого врач посоветовал исключить из рациона десерты и сладости, в составе которых есть большое количество сахара, красителей, трансжиров и других вредных химических веществ. Такие продукты негативно влияют на сосудистую ткань, провоцируя развитие заболеваний. Лучше заменить их на цукаты, а также свежие ягоды, фрукты и другие натуральные десерты. Но употреблять их нужно в умеренном количестве - тогда они не навредят сосудам и организму в целом.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какой десерт можно людям, страдающим сахарным диабетом.

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