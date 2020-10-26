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Врач назвал полезную ежедневную норму творога

Творог богат кальцием, фосфором и железом

сегодня, 09:50
Автор:

Светлана Шкурупий

Творог — полезный продукт в нашем рационе, ведь он богат на кальций, витамины А, В1, В2, С, аминокислоты и другие ценные вещества. Но злоупотреблять продуктом не стоит, нужно придерживаться правильной дозировки. Об этом рассказала врач-диетолог Ольга Кораблева, передает издание Medikforum.

Врач назвал полезную ежедневную норму творога

Специалист отметила, что творог — один из самых популярных и полезных кисломолочных продуктов. Он улучшает пищеварение и работу нервной системы, а также укрепляет костную и хрящевую ткань. Еще этот продукт важно употреблять для поддержания иммунной системы.

Помимо этого, творог благоприятно сказывается на здоровье женщин. В его составе есть железо, фосфор, кальций — элементы, которые способствуют росту волос и ногтей, а также улучшают состояние кожи. Этот кисломолочный продукт помогает бороться с возрастным ослаблением костей, предотвращая развитие многих заболеваний, в частности остеопороза. 

Ольга Кораблева утверждает, что для получения максимальной пользы, творог следует употреблять каждый день, но в пределах нормы (100-200 грамм).

Стоит отметить, что этот продукт следует ограничить в рационе людям, у которых проблемы с почками и лишним весом.

Ранее издание "Комментарии" сообщало об опасности обезжиренного творога. 


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