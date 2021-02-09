Восемь причин есть шоколад каждый день

В детстве нас часто пугали, что шоколад вреден для здоровья. Особенно, конечно, от сладости, по убеждениям взрослых, страдают зубы. Это не так далеко от истины, но в умеренных дозах шоколад несет немало пользы для человеческого организма. Издание Times of India рассказало о восьми причин лакомиться шоколадками.

Шоколад в умеренных дозах позитивно влияет на организм. Фото из открытых источников

1. Много питательных веществ

Шоколад очень питательный, особенно темный с высоким содержанием какао. Он богат минералами, является одним из лучших источников цинка, содержит железо, магний, медь, калий, фосфор и др. Но не увлекайтесь: также в сладостях много разных жиров, в большом количестве могут негативно повлиять на организм.

2. Снижает давление

Содержание флаванолов в шоколаде может стимулировать эндотелий, внутренние стенки кровеносных сосудов. Это, в свою очередь, приводит к образованию оксида азота, который отвечает за передачу сигналов артериям на расслабление, что снижает сопротивление потоку крови и артериальное давление.

3. Меньший риск сердечного приступа и инсульта

Два шведских исследования подтвердили, что потребление 19-30 граммов шоколада в день может снизить частоту сердечной недостаточности. Это происходит потому, что какао влияет на холестерин в крови. Однако польза не увеличивается, если употреблять больше шоколада.

4. Уменьшает воспаление

Какао оказывает противовоспалительное действие, что может помочь предотвратить хронические заболевания и сохранить здоровье. Исследование также предполагает, что какао может регулировать бактериальный состав кишечника, что, вероятно, провоцирует эту противовоспалительную реакцию.

5. Защита кожи от солнечных лучей

Биоактивное соединение, содержащееся в шоколаде, может защитить кожу от повреждения солнечными лучами, улучшить приток крови к коже и сохранить кожу увлажненной. На самом деле, общепринятое представление о том, что шоколад вызывает угри, также является неправильным.

6. Улучшение работы мозга

Содержание флаванола в шоколаде связан с улучшением работы мозга. Согласно исследованию, проведенному на здоровых людях, потребление шоколада на протяжении пяти дней подряд может помочь улучшить приток крови к мозгу.

7. Улучшает настроение

Шоколад регулирует уровень серотонина и дофамина. Эти гормоны могут поднять настроение и заставить вас чувствовать себя энергичными.

8. Регулирование симптомов диабета

Сахар и диабет плохо сочетаются, но шоколад — это другое. Исследования показывают, что умеренное употребление темного шоколада может помочь уменьшить симптомы диабета 2 типа. Впрочем, в этом случае лучше посоветуйтесь со своим врачом.

Самым "здоровым" видом шоколада признано черный — с высоким содержанием какао и характерной горчинкой в послевкусии. В день ученые не рекомендуют съедать более 30-60 грамм этих сладостей, чтобы не получить проблем с лишним весом. Помните: плитка темного шоколада весом 40 грамм содержит 190 калорий, а в молочном и белом их больше.

Ранее "Комментарии" рассказывали, каких питательных веществ организму не хватает, когда мы хотим чипсов, шоколада и картофеля фри.

Также на портале можно узнать, по каким признакам определяется качественный шоколад.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!