Вместо солнца: 5 продуктов с высоким содержанием витамина D

Зимой, когда солнца недостаточно, наш организм начинает терять витамин D, который очень важен для нашего здоровья. Он помогает усваиваться кальцию, поддерживает иммунную систему, защищает от инфекций и держит в норме нервную систему.

5 продуктов с высоким содержанием витамина D

90% витамина D синтезируется в коже под действием солнечных лучей. Но если их нет, полезные соединения можно получить из продуктов. Поэтому, запоминайте, что поможет сохранить ваше здоровье зимой.

1. Мясо

Выбирайте постные сорта мяса. Так вы не навредите фигуре. Продукт можно как варить, так и запекать.

2. Яйца

Чтобы получить всю пользу от этого продукта, специалисты рекомендуют употреблять 2 яйца в день. Рекомендуется их именно варить, а не жарить.

3. Сыр

Выбирайте сыры твердых сортов с минимальным содержанием соли. Также обращайте внимание на надпись. Часто сыр путают с сырным продуктом, в котором нет половины полезных свойств.

4. Рыба

Выбирайте морскую рыбу, ведь в речной содержание витамина D совсем маленькое. Отдавайте предпочтение жирным сортам, таким как лосось, скумбрия, сайра.

5. Орехи и семена

Среди орехов больше витамина D содержат арахис, миндаль и фундук. Также введите в свой рацион семена льна, мака и кунжута.

Чтобы не поправиться и не перенасытить тело жирами, взрослым следует употреблять перечисленное три раза в день, детям — пять раз. Даже если вы добавили полезные продукты в свой рацион, все равно не забывайте проводить достаточное количество времени на улице в дневной период.

Также сайт "Комментарии" сообщал, что исследование ученых из Испании и Финляндии доказывает, что витамин D играет важную роль в профилактике раковых заболеваний.









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