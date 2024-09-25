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Вечерние перекусы: за сколько часов до сна можно есть, чтобы не набрать вес

Какие продукты не следует употреблять перед сном

сегодня, 17:38
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Кречмаровская Наталия

Вопрос о том, когда лучше есть перед сном, чтобы избежать набора веса, актуален для многих людей. Употребление пищи перед сном может влиять на метаболизм, качество сна и общее состояние здоровья. Портал "Комментарии" рассказывает, что говорят об этом медицинские организации и какие рекомендации они дают.

Вечерние перекусы: за сколько часов до сна можно есть, чтобы не набрать вес

Иллюстративное фото

Согласно исследованию, проведенному Гарвардской медицинской школой, время приема пищи может оказывать значительное влияние на наш энергетический обмен, аппетит и молекулярные пути в жировой ткани. Употребление пищи поздним вечером может привести к увеличению веса, поскольку организм менее эффективно сжигает калории во время сна. Кроме того, поздние приемы пищи могут повышать уровень инсулина и холестерина, что отрицательно сказывается на метаболизме жиров.

Эксперты из Sleep Foundation рекомендуют избегать употребления пищи за два-три часа до сна. Это помогает избежать негативных последствий, таких как рефлюкс, изжога и набор веса. Важно также обращать внимание на размер порций и состав пищи. Легкие закуски, богатые белками и клетчаткой, могут быть полезны перед сном, поскольку они помогают стабилизировать уровень сахара в крови и предотвратить ночные перекусы.

Употребление пищи перед сном может влиять на уровень гормонов, регулирующих аппетит. Например, поздние приемы пищи могут снижать уровень лептина – гормона, сигнализирующего о насыщении, и повышать уровень грелина – гормона, стимулирующего аппетит. Это может привести к перееданию и набору веса.

Пища перед сном может также оказывать влияние на качество сна. Тяжёлая пища может вызвать дискомфорт и нарушение сна.

Согласно данным Sleep Foundation, легкие закуски, такие как йогурт или банан, могут способствовать лучшему сну, поскольку они содержат триптофан – аминокислоту, которая помогает производить серотонин и мелатонин, способствующие засыпанию.

Употребление пищи перед сном может оказать значительное влияние на вес и качество сна. Рекомендуется избегать приема пищи за два-три часа до сна во избежание негативных последствий для здоровья. Легкие закуски могут оказаться полезными, но важно обращать внимание на их состав и размер порций.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, можно ли тренироваться вечером и как не навредить сну.



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