logo

BTC/USD

96805.25

ETH/USD

2719.59

LTC/USD

123.45

USD/UAH

41.99

EUR/UAH

43.65

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Здоровье диета и питание Вареные яйца могут быть вредными для здоровья: в чем причина
commentss НОВОСТИ Все новости

Вареные яйца могут быть вредными для здоровья: в чем причина

Чем опасны вареные яйца и какие проблемы со здоровьем они вызывают

сегодня, 04:25
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Вареные яйца являются популярным продуктом в рационе многих людей благодаря своей питательной ценности и доступности. Однако, несмотря на многочисленные полезные свойства, есть определенные риски, связанные с их потреблением. Рассмотрим, почему вареные яйца могут быть вредны для здоровья.

Вареные яйца могут быть вредными для здоровья: в чем причина

Иллюстративное фото

Яичные желтки содержат значительное количество холестерина. Согласно данным Гарвардской школы общественного здоровья, одно крупное яйцо содержит около 186 миллиграммов холестерина, что составляет более половины рекомендуемой суточной нормы потребления. Чрезмерное потребление холестерина может повысить уровень "плохого" холестерина (ЛПНП) в крови, что увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Особенно это касается людей с диабетом или предрасположенностью к сердечным болезням.

Яйца являются одним из распространенных пищевых аллергенов. По данным Американского колледжа аллергии, астмы и иммунологии, аллергия на яйца является одной из распространенных пищевых аллергий у детей, хотя она может сохраняться и во взрослом возрасте. Симптомы могут варьироваться от легких (сыпь, крапивница) до тяжелых (анафилаксия). Поэтому людям с известной аллергией на яйца следует избегать потребления.

Неправильное приготовление или хранение вареных яиц может привести к развитию бактерий, таких как сальмонелла. Это может вызвать серьезные пищевые отравления с симптомами, например тошнота, рвота, диарея и лихорадка. Центры по контролю и профилактике заболеваний США рекомендуют варить яйца до твердого состояния желтка и белка, а также хранить их в холодильнике не больше недели.

Некоторые исследования указывают, что регулярное потребление яиц может повысить риск развития диабета 2 типа. Согласно исследованию, опубликованному в "British Journal of Nutrition", у людей, потреблявших более 3 яиц в неделю, наблюдалось повышение риска развития диабета. Однако необходимы дополнительные исследования для подтверждения этой связи.

Напомним, портал "Комментарии" писал, какие продукты "убивают" простату.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости