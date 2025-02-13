Вареные яйца могут быть вредными для здоровья: в чем причина

Вареные яйца являются популярным продуктом в рационе многих людей благодаря своей питательной ценности и доступности. Однако, несмотря на многочисленные полезные свойства, есть определенные риски, связанные с их потреблением. Рассмотрим, почему вареные яйца могут быть вредны для здоровья.

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Яичные желтки содержат значительное количество холестерина. Согласно данным Гарвардской школы общественного здоровья, одно крупное яйцо содержит около 186 миллиграммов холестерина, что составляет более половины рекомендуемой суточной нормы потребления. Чрезмерное потребление холестерина может повысить уровень "плохого" холестерина (ЛПНП) в крови, что увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Особенно это касается людей с диабетом или предрасположенностью к сердечным болезням.

Яйца являются одним из распространенных пищевых аллергенов. По данным Американского колледжа аллергии, астмы и иммунологии, аллергия на яйца является одной из распространенных пищевых аллергий у детей, хотя она может сохраняться и во взрослом возрасте. Симптомы могут варьироваться от легких (сыпь, крапивница) до тяжелых (анафилаксия). Поэтому людям с известной аллергией на яйца следует избегать потребления.

Неправильное приготовление или хранение вареных яиц может привести к развитию бактерий, таких как сальмонелла. Это может вызвать серьезные пищевые отравления с симптомами, например тошнота, рвота, диарея и лихорадка. Центры по контролю и профилактике заболеваний США рекомендуют варить яйца до твердого состояния желтка и белка, а также хранить их в холодильнике не больше недели.

Некоторые исследования указывают, что регулярное потребление яиц может повысить риск развития диабета 2 типа. Согласно исследованию, опубликованному в "British Journal of Nutrition", у людей, потреблявших более 3 яиц в неделю, наблюдалось повышение риска развития диабета. Однако необходимы дополнительные исследования для подтверждения этой связи.

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