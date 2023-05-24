В супермаркете можно купить грибы, помогающие бороться с депрессией: вы никогда бы на них не подумали

Вешенки помогают бороться с депрессией (фото из открытых источников)

Ученые уже давно исследовали полезные свойства грибов. Но недавно настоящим открытием стало то, что среди них есть один вид, способный противостоять депрессии. И речь идет не о галлюциногенах.

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Сотрудники Пенсильванского медицинского колледжа в течение 11 лет изучали пищевые привычки почти 24 тысячи граждан и фиксировали все серьезные изменения в состоянии здоровья, в том числе – и в психическом. В конце концов пришли к неожиданному выводу: у людей, практически ежедневно имевших в своем рационе грибы, шансы впасть в депрессию уменьшались на 43%.

Ведущий ученый колледжа Джибрил Ба предполагает, что благодарить за это нужно большое количество биологически активных соединений, содержащихся в этом продукте, и прежде всего – антиоксиданты. Они снижают риск окислительного стресса (дисбаланса, который возникает, когда производится слишком много свободных радикалов, вызывающих воспаление, но не хватает антиоксидантов, чтобы им противостоять) и, соответственно, симптомы тревожности и депрессии.

Грибы – источник аминокислоты эрготионеина (в таком количестве не встречается больше ни в каком продукте). Он тоже противодействует окислительному стрессу, уменьшает вероятность неврологических заболеваний, связанных с возрастом, и увеличивает продолжительность жизни. Для примера американские ученые сравнивают среднюю продолжительность жизни в США (76,4 года) и Италии (82,3 года), где средняя суточная доза эрготионеина на одного человека соответственно 1 мг/день и 4-6 мг/день.

Больше всего эрготионеина содержится в вешенках. По всем показателям они, говорят ученые, дают фору шампиньонам, поэтому выбор грибов должен быть очевидным.

У вешенок есть и другие полезные свойства. Они стабилизируют кровяное давление и уровень холестерина, поддерживают иммунитет. Поскольку культивируются искусственно, совершенно нетоксичны. При этом, обладая мощными антиоксидантными свойствами, избавляют организм от радионуклидов. Поэтому систематическое употребление будет уместным в случае радиоактивного излучения.

Содержание биотина в вешенках в несколько раз превышает его наличие в молоке, шпинате и яйцах. А отвечает он за нашу красоту – за здоровье кожи, ногтей и волос. Высокие дозы биотина используются в лечении рассеянного склероза.

Магний, необходимый для полноценной работы клеток (18 мг в 100 г продукта), предотвращает головные боли, помогает бороться с бессонницей.

Тиамин (витамин В1 ) обеспечивает работу центральной и периферической нервной систем. Его дефицит грозит нарушением краткосрочной памяти , координации движений и сна, тахикардией и хронической усталостью.

А еще вешенки очень вкусные – с ними можно приготовить множество блюд: жарить с луком или просто в кляре, мариновать, делать салаты, крем-супы.

Жареные вешенки в кисло-сладком соусе

800 г грибов

4 зубчика чеснока

30 г свежего имбиря

3 ст. л соевого соуса

1 ч. л. кукурузного крахмала

1 ст. л. яблочного уксуса

2 ст. л. сахара

Зеленый лук

Масло

Грибы помыть и порезать пластинками среднего размера. Чеснок, имбирь и лук мелко порезать. Сделать соус — соевый соус, уксус, сахар и крахмал перемешать в одной емкости. Хорошо разогреть масло в сковороде и на сильном огне порциями обжарить вешенки (порции должны быть небольшими, иначе грибы пустят сок и просто сварятся). Вернуть все грибы в сковороду, добавить чеснок, имбирь и лук, перемешать и обжарить в течение 1 минуты. Влить соус, все тщательно перемешать, дождаться, пока соус почти полностью испарится, и снять сковороду с огня.