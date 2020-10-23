В США нашли заменитель натурального мёда

Американские стартаперы создали искусственный мёд. По вкусу он почти идентичен натуральному, но изготовляется полностью без использования продукции животного происхождения. Об этом пишет издание Fast Company.

Ученые создали искусственный мед. Фото: grivna.ks.ua

Из чего именно будут производить искусственный мёд, разработчики не говорят. Но уверяют, что он абсолютно безопасен и идеально подойдет тем, кто придерживается веганской системы питания. Для его создания специалисты используют синтетическую биологию и таким образом воспроизводят соединения, которые содержит мёд.

По вкусу, вязкости и текстуре новый продукт сложно отличить от натурального мёда. Создатели даже провели эксперимент. Они предложили добровольцам попробовать вслепую отличить настоящий мёд от искусственного. И, как утверждают, почти никто не смог этого сделать.

А вот главной задачей стартапа, рассказал его гендиректор Дарко Мандич, было не создание нового продукта в пищевой индустрии. Исследователи хотели найти что-то, что поможет спасти популяцию диких пчел. Ведь фермерские насекомые, которых используют для производства мёда, все больше вытесняют своих сородичей, живущих в дикой природе.

"Поэтому мы и нашли вкусную и безопасную замену мёду", — говорит Дарко Мандич.

На рынки с искусственным мёдом стартаперы планируют выйти в конце 2021 года. А вот продавать синтетический продукт обещают дешевле, чем натуральный.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, как правильно выбирать натуральный мёд.

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