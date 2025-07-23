Новый препарат от тайваньской компании Caliway Pharmaceuticals , первая в мире инъекция, запускающая запрограммированную гибель жировых клеток в целевой области, такой как живот или бедра. Препаратпредлагает вариант, когда можно ввести всего один укол в "проблемную зону" – например, жир на животе и он будет уничтожать жировые клетки и уменьшать запасы жира в этой локализованной точке.

В мире появился укол для локального сжигания жира: что известно

Известный как CBL-514, этот низкомолекулярный препарат индуцирует апоптоз адипоцитов, уничтожающий жировые клетки, а не морящий их голодом, а это означает, что различные участки подкожных жировых запасов могут быть быстро уменьшены всего через несколько недель после однократной дозы. Сейчас его тестируют для трех применений: нехирургическое уменьшение жира, болезнь Деркума, которая приводит к образованию болезненных жировых опухолей по всему телу и целлюлит.

"При подкожном введении CBL-514 продемонстрировал благоприятный профиль безопасности и переносимости, что позволяет значительно снизить локализованный жир без хирургического вмешательства и дает результаты по сравнению с липосакцией", – заявил Каливей.

Хотя его исследуют для различных применений, ведущим из них – и тем, который, как ожидается, первым появится на рынке – нехирургическое уменьшение проблемного жира на животе.

CBL-514 успешно завершил два исследования фазы 2b (CBL-0204 и CBL-0205) и готовится к проведению двух ключевых глобальных клинических испытаний фазы 3 во второй половине 2025 года.

Единственным препаратом, одобренным для локального уменьшения жировых отложений, является ATX -101 или инъекция дезоксихолевой кислоты, которая эффективно уменьшает жировые отложения на небольших участках тела, но имеет серьезные побочные эффекты, включая некроз кожи, язвы, повреждения нервов и инфекции. CBL-514 не вызывал ни одной из этих проблем даже при многократном введении на гораздо большие участки тела.

Если он пройдет эти масштабные испытания, то он может появиться на рынке в течение 12 месяцев.

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