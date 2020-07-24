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В каких случаях абрикосы могут навредить здоровью

У абрикосов также есть ряд противопоказаний

сегодня, 10:20
Автор:

Светлана Шкурупий
В каких случаях абрикосы могут навредить здоровью

В свой летний рацион питания стоит почаще добавлять свежие фрукты, потому что они обладают большим количеством витаминов и полезных веществ. Одним из таких фруктов является абрикос. Но, как и любой продукт, он тоже имеет ряд противопоказаний. Об этом врач-диетолог Антонина Стародубова рассказала изданию Mskagency.

Известно, что абрикосы богаты на клетчатку, бета-каротин, флавоноиды, пектины, витамины А, С, В, а также фосфор, калий, кальций и железо. Благодаря такому витаминному составу этот фрукт помогает нормализовать кровообращение, снижает артериальное давление и уровень "вредного" холестерина в крови. Еще абрикосы содержат большое количество железа, поэтому их стоит употреблять людям с анемией (малокровием).

Однако, злоупотреблять фруктом нельзя. Рекомендованная суточная доза для взрослого человека составляет 200-300 грамм. Их чрезмерное потребление может привести к проблемам с желудочно-кишечным трактом за счет развития процессов брожения в кишечнике. Также абрикосы могут вызвать аллергическую реакцию.

Врач отметила, что нельзя употреблять и косточку фрукта, потому что в ней содержится амигдалин - вещество, способное вызвать отравление с опасными последствиями. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как приготовить овощное рагу с абрикосами.


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