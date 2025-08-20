Употребление яиц приводит к набору веса: 4 правила, как это исправить

Даже полезные, на первый взгляд, яйца могут вредить фигуре. Названы самые распространенные ошибки во время приготовления и употребления, которые способствуют набору веса.

Употребление яиц. Фото: из открытых источников

Первое правило. Если вы избегаете желтка каждый раз, когда готовите яичницу, то избегаете пользы, когда дело доходит до похудения или получения жизненно важных питательных веществ.

1 большое яйцо (50 г) содержит примерно 70 ккал:

белок — 17 ккал

желток — 55 ккал

Белок почти не содержит жиров и не имеет углеводов, зато богат белком. Желток содержит здоровые жиры, витамины A, D, E, K, холин, а также минералы. Желтки содержат большинство калорий, но это не приводит к увеличению количества жира в организме.

Второе правило. При жарке одного яйца на 10 г масла добавляется 70-80 ккал. Если вы используете 2-3 яйца и много масла, легко можно добавить 200-300 ккал к утреннему приему пищи.

Чтобы избежать этого, варите яйца, делайте омлет на пару или используйте антипригарную сковородку с минимумом жира.

Готовьте яйца на ненасыщенных жирах, таких как оливковое, авокадо и рапсовое масло. Выбирайте масла с содержанием менее 4 г насыщенных жиров на столовую ложку и без трансжиров или частично гидрогенизированных масел.

Третье правило. Не ешьте яйца с беконом и другими нездоровыми продуктами. Яйца с беконом могут прибавить вам лишние килограммы, ведь добавляют лишние калории в рацион. Если вы активно двигаетесь, пища с высоким содержанием белка и жира может быть даже полезной для поддержания мышечной массы и сытости.

Бекон, колбасы и майонез часто добавляют к омлету или яичнице. Тогда калорийность может возрастать в 2-3 раза. Жарка на большом количестве масла или использование очень жирного бекона увеличивает калорийность. Более здоровые варианты сочетания яиц включают овощи и сыр.

Четвертое правило. Откажитесь от употребления больших порций. Омлет из 3-4 яиц с сыром и маслом приводит к потреблению 400-500 ккал. Частое употребление таких порций приводит к избытку калорий.

Лучше всего придерживаться среднего количества одного яйца в день.

