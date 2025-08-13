Употребление этих продуктов сделает чудо с вашим сном: медики удивили открытием

Рубрики
Хроническая нехватка сна имеет серьезные последствия для здоровья: она ухудшает память, концентрацию и мышление, ослабляет иммунную систему и повышает риск возникновения диабета. К тому же регулярный недосып связывают с набором лишнего веса и повышением АД. Впрочем, некоторые продукты питания могут помочь наладить сон и улучшить его качество.
Орехи
Миндаль, грецкие орехи, кешью и фисташки содержат мелатонин — гормон, регулирующий цикл сна. Кроме того, у них есть триптофан — аминокислота, стимулирующая выработку серотонина, а также магний, необходимый для функционирования нервной системы, мышц, сердца и мозга.
Семена
Семена тыквы, льна и подсолнечника также способствуют здоровому сну, поскольку богаты триптофаном. Его лучше употреблять в вечернее время для заметного эффекта.
Молочные продукты
Теплое молоко, сыр и натуральный йогурт – отличные варианты для вечернего перекуса. Эти продукты содержат триптофан, положительно влияющий на засыпание и общее качество сна.
Киви
Научные исследования показывают, что киви, богатое антиоксидантами, витаминами и фолиевой кислотой, может способствовать более быстрому засыпанию и улучшению продолжительности сна, если употреблять его вечером.
Бананы
Этот фрукт является не только источником триптофана, но и магния и калия минералов, которые помогают расслабиться и обеспечивают глубокий и спокойный сон.
Бобовые
Фасоль и нут содержат ряд витаминов и аминокислот, необходимых для выработки серотонина, поэтому их следует включить в вечерний рацион для улучшения сна.
Вместе с тем некоторые продукты могут, наоборот, нарушать сон. Среди них:
· цитрусовые;
· помидоры;
· острая и сладкая пища;
· алкогольные напитки;
· кофеин.
Следует держать в голове, что здоровый сон для взрослого человека длится в среднем от 7 до 9 часов, хотя личные потребности могут различаться.
