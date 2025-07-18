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Употребление этих 14 продуктов существенно улучшит здоровье мозга и память

Эти продукты содержат вещества, замедляющие ухудшение когнитивных функций и уменьшающие риск развития деменции.

18 июля 2025, 07:25
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Клименко Елена

Здоровье мозга напрямую зависит от рациона питания. Современные исследования доказывают, что потребление пищи, богатой омега-3 жирными кислотами, антиоксидантами, витаминами и минералами, положительно влияет на когнитивные функции, память и концентрацию внимания. Эксперты портала Verywell Health выделили 14 продуктов, которые следует добавить в ежедневное меню для поддержания ясности ума.

Употребление этих 14 продуктов существенно улучшит здоровье мозга и память

Фото: из открытых источников

·   Рыба жирных сортов – лосось, скумбрия, сардины. Их употребление насыщает мозг омега-3 кислотами, что способствует лучшему усвоению информации и активизирует мышление.

·  Зелень – шпинат, брокколи, кейл. Эти овощи содержат фолат, витамин К и лютеин, замедляющие возрастное понижение интеллектуальных способностей.

·    Ягоды богаты антоцианами, которые защищают клетки мозга от повреждений, вызванных стрессом и старением.

·     Орехи, в частности грецкие, улучшают работу памяти благодаря высокому содержанию антиоксидантов.

·      Чай и кофе – природные стимуляторы, повышающие концентрацию, снижают риск деменции и болезни Альцгеймера.

·       Яйца – источник холина, важного для передачи нервных импульсов и хорошего настроения.

·   Цельнозерновые продукты обеспечивают мозг энергией и поддерживают здоровую микрофлору кишечника, что влияет на психическое состояние.

·     Брокколи — не только зелень, но и источник витамина C, улучшающий внимание и реакцию.

·      Соя благодаря изофлавонам снижает воспаление и способствует сохранению ментальных функций.

·        Авокадо способствует лучшему кровообращению в мозге и улучшению когнитивных процессов в пожилом возрасте.

·        Семена льна и чиа – растительная альтернатива омега-3, помогает сохранять ясность мысли.

·     Цитрусовые — регулярное потребление фруктов, таких как апельсины или грейпфруты, ассоциируется с уменьшенным риском когнитивных расстройств.

·   Грибы содержат соединения, стимулирующие образование новых клеток мозга и способствуют более эффективной работе нейронов.

·     Темный шоколад – улучшает настроение и внимание благодаря флавоноидам, активизирующим кровообращение в мозге.

Включение этих продуктов в рацион поможет не только поддержать ясность ума, но и снизить риск нейродегенеративных заболеваний.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал , что посещение ресторана должно доставлять наслаждение, а не проблемы со здоровьем. Однако пищевые отравления в общепитах случаются довольно часто, и это может испортить любую поездку или празднование.



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Источник: https://www.verywellhealth.com/foods-for-brain-health-11773216
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