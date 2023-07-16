Употреблять алкоголь необходимо для здоровья: почему ученые вдруг изменили свою точку зрения

Алкоголь в микродозах лечит от стресса (фото из открытых источников)

Свой новый статус напитки для взрослых получили благодаря кардиологам. Врачи пришли к выводу, что алкоголь полезен для сердечно-сосудистой системы. "Комментарии" разобрались в деталях этого открытия.

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Ученые Исследовательского центра визуализации сердечно-сосудистой системы Массачусетской больницы проанализировали снимки мозга 1000 человек и сделали интересное открытие: у людей, употребляющих алкоголь в небольших дозах, активность миндалевидного тела снижается. Это та часть мозга, которая отвечает за формирование сильных эмоций, в частности – страха. Простыми словами, алкоголь снижает уровень стресса.

Последующие исследования показали, что уровень сердечно-сосудистых заболеваний у таких людей снижается на 22%.

Еще более позитивно умеренные дозы алкоголя влияли на лиц, постоянно испытывающих тревожность. У них частота сердечно-сосудистых заболеваний снижалась на 40% по сравнению с теми, кто алкоголя не употребляет.

О пользе незначительных доз алкоголя сообщают и ученые из Университетского колледжа Лондона. Они проанализировали данные людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, за двадцать лет. И пришли к выводу, что минимальный риск стенокардии, инсульта, повторного сердечного приступа, ранней смерти наблюдается у тех, кто употреблял ежедневно 6 граммов алкоголя. У тех, кто выпивал 15 граммов (это примерно полбокала вина), риск быть немного больше, но однако не шел ни в какое сравнение с тем, что было у трезвенников.

У тех, кто выпивал ежедневно полбутылки вина (или бутылку пива), миндалевидное тело мозга становилось более активным. Следовательно, не защищало от стресса, а провоцировало его. Соответственно, нагружало сердце со всеми вытекающими последствиями.

Ученые из Вашингтонского университета вычислили "лечебную" дозу алкогольных напитков: не более 105 граммов в сутки. И напоминают всем, что употребление крепких напитков увеличивает риск других заболеваний, в частности цирроза печени и рака.