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Уникальные свойства пекинской капусты, о которых знают не все: топ вкусных салатов

Полезные свойства капусты и рецепты вкусных салатов

сегодня, 01:30
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Автор:
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Кречмаровская Наталия

Пекинская капуста, известная как Napa cabbage, является популярным овощем и популярным ингредиентом в различных блюдах. Однако, кроме вкусовых качеств, пекинская капуста отличается своими уникальными полезными свойствами.

Уникальные свойства пекинской капусты, о которых знают не все: топ вкусных салатов

Иллюстративное фото

Пекинская капуста богата витаминами C и K, а также фолиевой кислотой. Витамин C называют мощным антиоксидантом, поддерживающим иммунную систему и способствующим здоровью кожи. А витамин K важен для свёртывания крови и здоровья костей. Фолиевая кислота необходима для синтеза ДНК и поддержания клеточных функций.

Также пекинская капуста содержит значительное количество клетчатки, которая поддерживает здоровье пищеварительной системы, способствует регулярным стулам и помогает контролировать уровень сахара в крови.

Исследования доказывают, что употребление пекинской капусты может помочь снизить уровень "плохого" холестерина, что способствует здоровью сердечно-сосудистой системы.

Благодаря своей текстуре и вкусу, пекинская капуста является отличным основанием для различных салатов. Вот несколько популярных рецептов:

Салат из пекинской капусты и арахисовой заправкой.

Ингредиенты:

  • Пекинская капуста

  • Морковь

  • Зеленый лук

  • Кинза

  • Арахис

  • Жареные семена кунжута

Заправка:

  • Арахисовое масло

  • Соевый соус

  • Имбирь

  • Чеснок

  • Мед

  • Рисовый уксус

Приготовление:

Нарежьте овощи и кинзу. Смешайте ингредиенты для заправки в однородную консистенцию. Добавьте заправку, арахис и кунжут.

Салат из пекинской капусты и цитрусовой заправки

Ингредиенты:

  • Пекинская капуста

  • Морковь

  • Авокадо

  • Свежая мята

  • Кинза

Заправка:

  • Апельсиновый сок

  • Лимонный сок

  • Мисо паста

  • Оливковое масло

  • Мед

Приготовление:

Нарежьте овощи и зелень. Приготовьте заправку. Совместите все ингредиенты.

Напомним, что портал "Комментарии" писал об уникальных свойствах свеклы.




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