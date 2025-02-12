Уникальные свойства пекинской капусты, о которых знают не все: топ вкусных салатов

Пекинская капуста, известная как Napa cabbage, является популярным овощем и популярным ингредиентом в различных блюдах. Однако, кроме вкусовых качеств, пекинская капуста отличается своими уникальными полезными свойствами.

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Пекинская капуста богата витаминами C и K, а также фолиевой кислотой. Витамин C называют мощным антиоксидантом, поддерживающим иммунную систему и способствующим здоровью кожи. А витамин K важен для свёртывания крови и здоровья костей. Фолиевая кислота необходима для синтеза ДНК и поддержания клеточных функций.

Также пекинская капуста содержит значительное количество клетчатки, которая поддерживает здоровье пищеварительной системы, способствует регулярным стулам и помогает контролировать уровень сахара в крови.

Исследования доказывают, что употребление пекинской капусты может помочь снизить уровень "плохого" холестерина, что способствует здоровью сердечно-сосудистой системы.

Благодаря своей текстуре и вкусу, пекинская капуста является отличным основанием для различных салатов. Вот несколько популярных рецептов:

Салат из пекинской капусты и арахисовой заправкой.

Ингредиенты:

Пекинская капуста

Морковь

Зеленый лук

Кинза

Арахис

Жареные семена кунжута

Заправка:

Арахисовое масло

Соевый соус

Имбирь

Чеснок

Мед

Рисовый уксус

Приготовление:

Нарежьте овощи и кинзу. Смешайте ингредиенты для заправки в однородную консистенцию. Добавьте заправку, арахис и кунжут.

Салат из пекинской капусты и цитрусовой заправки

Ингредиенты:

Пекинская капуста

Морковь

Авокадо

Свежая мята

Кинза

Заправка:

Апельсиновый сок

Лимонный сок

Мисо паста

Оливковое масло

Мед

Приготовление:

Нарежьте овощи и зелень. Приготовьте заправку. Совместите все ингредиенты.

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