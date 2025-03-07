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Уникальные свойства оливок, о которых знают не все

Чем полезны оливки и как их можно употреблять

7 марта 2025, 17:57
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Кречмаровская Наталия

Оливки – это не просто вкусное дополнение к блюдам, но и кладезь многих полезных веществ. Они содержат витамины, минералы и антиоксиданты, положительно влияющие на здоровье.

Уникальные свойства оливок, о которых знают не все

Иллюстративное фото

Оливки содержат мощные антиоксиданты, такие как олеуропеин, гидрокситирозол и олеокантал. Эти вещества помогают защитить клетки от повреждения свободными радикалами, что может предотвратить развитие хронических заболеваний, таких как рак и сердечно-сосудистые заболевания. Исследования, опубликованные в Journal of Nutrition, показали, что олеуропеин обладает противовоспалительными и противораковыми свойствами.

Оливки содержат мононенасыщенные жиры, помогающие снизить уровень "плохого" холестерина и повысить уровень "хорошего" холестерина. Это снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Исследования, проведенные Гарвардской школой общественного здоровья, показали, что средиземноморская диета, богатая оливками и оливковым маслом, снижает риск сердечных заболеваний.

Олеокантал, содержащийся в оливках, обладает противовоспалительными свойствами, подобными ибупрофену. Он может помочь снизить боль и воспаление при артрите и других воспалительных заболеваниях.

Антиоксиданты и мононенасыщенные жиры в оливках могут помочь защитить мозг от повреждения и улучшить когнитивные функции. Исследования показали, что средиземноморская диета, богатая оливками и оливковым маслом, снижает риск развития болезни Альцгеймера.

Оливки также содержат:

Витамин Е: мощный антиоксидант, защищающий кожу от повреждения.

Железо: необходимо для транспортировки кислорода в организме.

Медь: необходима для здоровья нервной и иммунной системы.

Кальций: необходим для здоровья костей и зубов.

Как добавить оливки в рацион

Оливки можно есть как самостоятельную закуску, добавлять в салаты, пиццу, пасту и другие блюда. Оливковое масло может использоваться для приготовления пищи, заправки салатов и маринования мяса.

Напомним, портал "Комментарии" писал о болезнях, возникающих от употребления колбас и сосисок.



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