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Уникальные свойства кураги, о которых знают не все

Полезные свойства для организма кураги

сегодня, 06:30
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Автор:
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Кречмаровская Наталия

Курага, или сушеные абрикосы, не только вкусный, но и чрезвычайно полезный продукт. Она содержит множество полезных веществ, положительно влияющих на здоровье человека.

Уникальные свойства кураги, о которых знают не все

Иллюстративное фото

Курага богата антиоксидантами, такими как бета-каротин, витамины А, С и Е, а также полифенолы, в частности флавоноиды. Эти вещества помогают защищать организм от окислительного стресса, который может приводить к развитию хронических заболеваний, таких как сердечно-сосудистые заболевания и рак. Антиоксиданты нейтрализуют свободные радикалы, что снижает риск повреждения клеток и тканей.

Курага содержит значительное количество калия, который важен для поддержания здоровья сердечно-сосудистой системы. Калий помогает регулировать АД, способствуя расширению кровеносных сосудов и улучшению кровотока. Кроме того, курага содержит пищевые волокна, помогающие снижать уровень холестерина в крови, что также способствует здоровью сердца.

Пищевые волокна, содержащиеся в кураге, способствуют улучшению пищеварения и предотвращают запоры. Они также поддерживают здоровье кишечной микрофлоры, что способствует лучшему усвоению питательных веществ и общему здоровью желудочно-кишечного тракта.

Курага богата бета-каротином, который является предшественником витамина А. Витамин А играет важную роль в поддержании здоровья глаз, в частности, в предотвращении ночной слепоты и снижении риска развития возрастных заболеваний глаз, таких как макулярная дегенерация. Кроме того, содержащиеся в кураге антиоксиданты помогают защищать глаза от повреждений, вызванных свободными радикалами.

Содержащиеся в кураге витамины А и Е способствуют здоровью кожи. Витамин А помогает поддерживать эластичность кожи и предотвращает ее сухость, тогда как витамин Е защищает кожу от повреждений, вызванных ультрафиолетовым излучением и другими вредными факторами.

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