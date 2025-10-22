Уникальная комбинация поможет забыть о мигренье: впечатляющее открытие

Если вам знакомы жгучие приступы мигрени, которые не исчезают даже после обезболивающего, возможно, стоит обратить внимание на необычный вариант облегчения – комбинацию картофеля фри и Coca-Cola из McDonald's.

Хотя это и звучит как странный совет по соцсетям, некоторые медицинские специалисты считают, что такая пища действительно может временно снизить симптомы.

О потенциальном эффекте фастфуда пишет издание LAD Bible, ссылаясь на пояснения медицинского преподавателя доктора Майро. По его словам, существует три основных фактора, которые могут объяснить положительное действие этого "перекуса":

Психоэмоциональный эффект (выброс дофамина): излюбленная пища активирует систему вознаграждения в мозге. Это помогает человеку почувствовать облегчение — даже без медикаментов, просто из-за эмоционального подъема.

Кофеин в Coca-Cola: большая порция когда McDonald's содержит около 85 мг кофеина — больше, чем некоторые аптечные средства. Кофеин блокирует аденозиновые рецепторы, что может временно снизить боль при мигрени.

Соль в картофеле фри: благодаря высокому содержанию натрия организм лучше удерживает жидкость и восстанавливает баланс электролитов, что может помочь в случаях мигрени, вызванной обезвоживанием.

Однако врачи также предупреждают, что подобный метод может быть не для всех. У некоторых людей именно кофе, соль или фастфуд могут, напротив, стать триггерами головной боли. Поэтому следует относиться к этому способу с осторожностью.

Кроме того, эксперты NHS напоминают: мигрень — это не обычная головная боль, а сложное неврологическое нарушение, часто сопровождающееся тошнотой, светочувствительностью, нарушением зрения и пульсирующей болью с одной стороны головы. Если приступы повторяются, лучше обратиться к врачу и фиксировать симптомы в дневнике.

