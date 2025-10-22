logo

BTC/USD

108260

ETH/USD

3863.7

USD/UAH

41.74

EUR/UAH

48.47

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Здоровье диета и питание Уникальная комбинация поможет забыть о мигренье: впечатляющее открытие
commentss НОВОСТИ Все новости

Уникальная комбинация поможет забыть о мигренье: впечатляющее открытие

Некоторые замечают, что кока-кола и картофель фри из McDonald's облегчают симптомы мигрени. Медик объяснил, почему это возможно.

22 октября 2025, 11:10
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Если вам знакомы жгучие приступы мигрени, которые не исчезают даже после обезболивающего, возможно, стоит обратить внимание на необычный вариант облегчения – комбинацию картофеля фри и Coca-Cola из McDonald's.

Уникальная комбинация поможет забыть о мигренье: впечатляющее открытие

Фото: из открытых источников

Хотя это и звучит как странный совет по соцсетям, некоторые медицинские специалисты считают, что такая пища действительно может временно снизить симптомы.

О потенциальном эффекте фастфуда пишет издание LAD Bible, ссылаясь на пояснения медицинского преподавателя доктора Майро. По его словам, существует три основных фактора, которые могут объяснить положительное действие этого "перекуса":

Психоэмоциональный эффект (выброс дофамина): излюбленная пища активирует систему вознаграждения в мозге. Это помогает человеку почувствовать облегчение — даже без медикаментов, просто из-за эмоционального подъема.

Кофеин в Coca-Cola: большая порция когда McDonald's содержит около 85 мг кофеина — больше, чем некоторые аптечные средства. Кофеин блокирует аденозиновые рецепторы, что может временно снизить боль при мигрени.

Соль в картофеле фри: благодаря высокому содержанию натрия организм лучше удерживает жидкость и восстанавливает баланс электролитов, что может помочь в случаях мигрени, вызванной обезвоживанием.

Однако врачи также предупреждают, что подобный метод может быть не для всех. У некоторых людей именно кофе, соль или фастфуд могут, напротив, стать триггерами головной боли. Поэтому следует относиться к этому способу с осторожностью.

Кроме того, эксперты NHS напоминают: мигрень — это не обычная головная боль, а сложное неврологическое нарушение, часто сопровождающееся тошнотой, светочувствительностью, нарушением зрения и пульсирующей болью с одной стороны головы. Если приступы повторяются, лучше обратиться к врачу и фиксировать симптомы в дневнике.

Как уже писали "Комментарии", инсульт остается одной из главных угроз жизни и здоровью: после сердечно-сосудистых болезней и рака, он занимает третье место среди причин смерти, а также является самой распространенной причиной инвалидности среди людей старше 40 лет.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости