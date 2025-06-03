Уникальная диета для мозга: какой рацион защитит от болезни Альцгеймера

Ясность ума и здоровье мозга можно сохранить до глубочайшей старости. Ученые на основе результатов исследований утверждают, что для этого достаточно соблюдать определенную диету.

Пенсионер. Иллюстративное фото

Соблюдение диеты, полезной для мозга может помочь бороться с болезнью Альцгеймера и другими формами деменции. Ученые называют эту диету MIND или "Средиземноморская интервенция DASH для задержки нейродегенерации".

"Эта стратегия сочетает известную средиземноморскую диету с диетой DASH, или "Диетические подходы к остановке гипертонии", в которой акцент делается на таких продуктах как зеленые листовые овощи, ягоды, орехи, рыба, птица и оливковое масло", — пишет издание Independent.

Отмечается, что диета DASH имеет определенные ограничения – рассчитана на потребление 2000 калорий в день, ограничение сахара и продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров.

Доктор Сонг-Йи Парк, доцент Гавайского университета в Маноа, представляя результаты исследований, отмечает, что здоровые пищевые привычки в среднем и преклонном возрасте могут предотвратить болезнь Альцгеймера и связанные с ней формы деменции.

Результаты исследований оптимистичны – растительный рацион MIND позволяет на 9% снизить риск деменции.

Предыдущие исследования доказали, что диета снижает риск развития болезни Альцгеймера более чем наполовину для строго соблюдающих ее и более чем на треть для тех, кто соблюдает ее умеренно. По данным Национального института старения, листовая зелень особенно связана с меньшей патологией мозга при болезни Альцгеймера.

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