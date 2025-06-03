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Уникальная диета для мозга: какой рацион защитит от болезни Альцгеймера

Улучшить здоровье мозга с помощью уникальной диеты можно в любом возрасте

3 июня 2025, 16:57
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Кречмаровская Наталия

Ясность ума и здоровье мозга можно сохранить до глубочайшей старости. Ученые на основе результатов исследований утверждают, что для этого достаточно соблюдать определенную диету.

Уникальная диета для мозга: какой рацион защитит от болезни Альцгеймера

Пенсионер. Иллюстративное фото

Соблюдение диеты, полезной для мозга может помочь бороться с болезнью Альцгеймера и другими формами деменции. Ученые называют эту диету MIND или "Средиземноморская интервенция DASH для задержки нейродегенерации".

"Эта стратегия сочетает известную средиземноморскую диету с диетой DASH, или "Диетические подходы к остановке гипертонии", в которой акцент делается на таких продуктах как зеленые листовые овощи, ягоды, орехи, рыба, птица и оливковое масло", — пишет издание Independent.

Отмечается, что диета DASH имеет определенные ограничения – рассчитана на потребление 2000 калорий в день, ограничение сахара и продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров.

Доктор Сонг-Йи Парк, доцент Гавайского университета в Маноа, представляя результаты исследований, отмечает, что здоровые пищевые привычки в среднем и преклонном возрасте могут предотвратить болезнь Альцгеймера и связанные с ней формы деменции.

Результаты исследований оптимистичны – растительный рацион MIND позволяет на 9% снизить риск деменции.

Предыдущие исследования доказали, что диета снижает риск развития болезни Альцгеймера более чем наполовину для строго соблюдающих ее и более чем на треть для тех, кто соблюдает ее умеренно. По данным Национального института старения, листовая зелень особенно связана с меньшей патологией мозга при болезни Альцгеймера.

Напомним: портал "Комментарии" писал, в каком возрасте резко ухудшается работа мозга.




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Источник: https://www.independent.co.uk/news/health/mind-diet-alzheimers-disease-dementia-b2762148.html
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