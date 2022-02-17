Укрепляет иммунитет и кости, борется с онкозаболеваниями: этот напиток нужно пить ежедневно

Как передает портал "Комментарии", далеко не все знают, что такой напиток, как кефир, вкус которого многим знаком с детства, обладает множеством целебных свойств. По популярности этому кисломолочному напитку точно нет равных, как и нет равных по содержанию в себе полезных веществ. Что будет с организмом, если включить употребление кефира в ежедневный рацион рассказали в "Ukr.Media".

Кефир. Фото: из открытых источников

Первое и самое важное свойство кефира – он помогает укреплять иммунитет, что очень важно, когда вокруг столько вредоносных вирусов. Все дело в том, что в кефире содержится биотин и фолиевая кислота, благодаря чему укрепляется иммунная система. Поэтому, если вы отдаете предпочтение кефиру, то тем самым обеспечиваете надежную защиту своим клеткам. Ну, а большое количество пробиотиков помогает бороться с бактериями и кандидозом.

О второй полезности кефира все знают с ранних лет. Если кефир не подделка, а сделан из настоящего молока, то он содержит в себе много кальция. Следовательно, ваши кости укрепляются и стают меньше подвержены деформации.

Есть и третье свойство, о котором точно не все знают. Кефир борется с онкологическими заболеваниями. Размножение аномальных клеток в организме может остановить именно кефир. Этот напиток помогает убрать опасные клетки в желудке. Также кефир помогает замедлить рост раковых клеток груди на 56%.

Кроме всего этого кефир помогает настроить пищеварение, улучшить состояние кожи, а также станет вашим незаменимым помощником, если вы собрались скинуть пару лишних килограммов.

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