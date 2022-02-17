logo

BTC/USD

43771.64

ETH/USD

3090.53

LTC/USD

126.99

USD/UAH

28.30

EUR/UAH

32.30

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Здоровье диета и питание Укрепляет иммунитет и кости, борется с онкозаболеваниями: этот напиток нужно пить ежедневно
commentss НОВОСТИ Все новости

Укрепляет иммунитет и кости, борется с онкозаболеваниями: этот напиток нужно пить ежедневно

Без кефира нельзя представить себе диетическое и детское питание

сегодня, 08:54
Автор:

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Как передает портал "Комментарии", далеко не все знают, что такой напиток, как кефир, вкус которого многим знаком с детства, обладает множеством целебных свойств. По популярности этому кисломолочному напитку точно нет равных, как и нет равных по содержанию в себе полезных веществ. Что будет с организмом, если включить употребление кефира в ежедневный рацион рассказали в "Ukr.Media".

Укрепляет иммунитет и кости, борется с онкозаболеваниями: этот напиток нужно пить ежедневно

Кефир. Фото: из открытых источников

Первое и самое важное свойство кефира – он помогает укреплять иммунитет, что очень важно, когда вокруг столько вредоносных вирусов. Все дело в том, что в кефире содержится биотин и фолиевая кислота, благодаря чему укрепляется иммунная система. Поэтому, если вы отдаете предпочтение кефиру, то тем самым обеспечиваете надежную защиту своим клеткам. Ну, а большое количество пробиотиков помогает бороться с бактериями и кандидозом.

О второй полезности кефира все знают с ранних лет. Если кефир не подделка, а сделан из настоящего молока, то он содержит в себе много кальция. Следовательно, ваши кости укрепляются и стают меньше подвержены деформации.

Есть и третье свойство, о котором точно не все знают. Кефир борется с онкологическими заболеваниями. Размножение аномальных клеток в организме может остановить именно кефир. Этот напиток помогает убрать опасные клетки в желудке. Также кефир помогает замедлить рост раковых клеток груди на 56%.

Кроме всего этого кефир помогает настроить пищеварение, улучшить состояние кожи, а также станет вашим незаменимым помощником, если вы собрались скинуть пару лишних килограммов.

Читайте также на портале "Комментарии" — самый простой рецепт яблочного пирога на кефире от Евгения Клопотенко.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://ukr.media/medicine/442585/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!