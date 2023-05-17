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Ученые выяснили, сколько чашек кофе нужно выпивать каждый день, чтобы дольше прожить

Если для вас кофе – это маленькая радость, не стоит себя ее лишать. Тем более, что этот напиток способен не только подбодрить и подарить хорошее настроение, но и продлить возраст

сегодня, 00:10
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Автор:

Козаренко Люда

Ученые выяснили, сколько чашек кофе нужно выпивать каждый день, чтобы дольше прожить

Кофе и польза для здоровья. Фото из открытых источников

Кто-то пьет кофе литрами, а кто-то отказывает себе даже в одной чашке, считая, что это вредит здоровью. "Комментарии" знают, кто прав, и какой должна быть "правильная" доза.


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Ученые изучают плюсы и минусы кофе уже много лет и каждый раз обнаруживают какие-то новые его свойства. Один из таких экспериментов длился 16 лет: ученые десяти европейских стран наблюдали около 500 тысяч человек. И пришли к выводу, что кофе не только оказывает положительное влияние на работу сердца, но и снижает риск смерти от целого ряда заболеваний.

К эксперименту привлекали лиц старше 35 лет, у которых не было сердечно-сосудистых проблем. Их разделили на три группы: одна выпивала в сутки максимум три чашки кофе, вторая – больше трех, а третья вообще не употребляла этот напиток. В процессе исследования анализировалось, как меняется состояние здоровья каждого, учитывая все возможные факторы – начиная с возраста, социально-экономического положения и заканчивая вредными привычками.

Оказалось, что лучшее сердце работает у тех, кто выпивает до трех чашек кофе в день. У представителей первой группы сердечно-сосудистые заболевания встречаются на 17 %, а у инсульты – на 21 % реже, чем у людей из других групп. Еще более устойчивы они и к заболеваниям органов пищеварения и кровеносной системы.

Ученые выяснили, сколько чашек кофе нужно выпивать каждый день, чтобы дольше прожить - фото 2

Исследования ученых из других стран дополняют вышеупомянутое. Китайские ученые обнаружили, что у тех, кто пьет кофе в разумных количествах, риск получить болезнь печени на 20% меньше, чем у того, кто от нее вообще отказался. А шанс умереть от хронического заболевания снижается почти на 50%.

Американские ученые обнаружили, что уровень смертности от онкологических заболеваний, проблем с почками и органов дыхания на 12 % ниже у тех, кто выпивает ежедневно хотя бы чашку кофе. У кофеманов (три чашки в сутки) риск умереть от каких-либо болезней снижается  на 18%.

Пока что ученые не могут объяснить, как именно "работает" кофе. Говорят только о том, что у любителей этого напитка структура сердечной мышцы выглядит здоровее, чем у тех, кто от него отказывается. Очевидно, этим нужно благодарить   антиоксиданты, защищающие клетки организма от токсинов и воспаления.  Кстати, в рейтинге продуктов, содержащих антиоксиданты, кофе занимает 36 место – следом за   ягодами и специями.

Какой кофе вы предпочитаете – с кофеином или без, растворимый или заварной – нет разницы. Все варианты почти одинаково полезны. А ложечка сахара увеличивает шансы на долголетие.

 



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