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Ученые рассказали, какое количество алкоголя повышает риск инсульта

Алкоголь может спровоцировать появление инсульта, как у женщин, так и у мужчин

сегодня, 10:00
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Автор:

Кравцев Сергей

Как передает издание "Комментарии", риск развития инсульта может спровоцировать употребление алкогольных напитков. При этом, чем чаще человек расслабляется, как он считает с помощью алкоголя, тем выше риск получить удар. Ученые в своем исследовании сумели выяснить, какое количество выпитого алкоголя уже есть губительным для вашего здоровья.

Ученые рассказали, какое количество алкоголя повышает риск инсульта

Какое количество алкоголя может привести к инсульту. Фото: freepik

Исходя из данных исследования, которое проводилось совместно с Университетом Голвея и было опубликовано в журнале Neurology, пьющие люди на 14% чаще страдают от любого инсульта и на 50% повышают риск такого вида инсульта, как внутримозговое кровоизлияние.

Участники исследования разделились на несколько групп. Первая группа, в состав которой входили женщины, употребляла много алкоголя на протяжении недели – 14 разных спиртных напитков. Вторая группа, состоящая из мужчин, употребляла на протяжении недели 21 вид спиртных напитков. В итоге, такое злоупотребление спиртным повысило риск инсульта на 57%.

В то же время запой был связан на 29% более высоким риском ишемического инсульта, 39% более высоким риском всех инсультов и 76% более высоким риском внутримозгового кровоизлияния.

Ученые выяснили, что систематическое употребление пива повышает риск риска возникновения инсульта на 21%. В то же время, употребление вина никак не отобразилось на том, что увеличился риск возникновения инсульта. 

Профессор клинической эпидемиологии в Университете Голвея Эндрю Смит обратил внимание, что в пиве содержится белок и витамины группы В. А в вине есть противовоспалительные и антиоксидантные свойства. Но ученые обращают внимание, что избыток алкоголя значительно увеличивает его негативное воздействие на организм, нежели пользу.

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Источник: https://n.neurology.org/content/early/2022/10/11/WNL.0000000000201388
Теги:
comments

Обсуждения

viniamin

сегодня, 10:39

люди, що питають.... Джерело: https://health.comments.ua/ua/news/diet-and-nutrition/vcheni-rozpovili-yaka-kilkist-alkogolyu-pidvischue-rizik-insultu-704117.html © Comments.ua оце горе....фотографов понабирали

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