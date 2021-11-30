Ученые рассказали, чем полезны виноградные косточки

Многие люди употребляют виноград без косточек, веря в различные заблуждения. Но делают это очень зря. На самом деле, виноградные косточки обладают рядом полезных свойств. Что в них особенного?

Чем полезны виноградные косточки (фото из открытых источников)

Специалисты отмечают, что косточки винограда – полезный продукт, необходимый организму. Например, пассивному курильщику они помогут минимизировать губительное влияние дыма от сигарет. Эти косточки способствуют очищению крови от медикаментов и вредных составляющих. Целебное действие косточек винограда обхватывает целый перечень положительных действий. К примеру, очищение организма, улучшение качества зрения, профилактика сердечно-сосудистых заболеваний и нормализация артериального давления. Этот продукт активно используется в народной медицине. Кроме того, виноградная косточка является важным ингредиентом средств по уходу за кожей.

Ценные качества косточек винограда:

В состав косточек входят следующие витамины:

С – для укрепления иммунитета

К – необходим для процессов роста, так как помогает регенерации тканей.

А – необходим для хорошего зрения

Наличие антиоксидантов

В состав виноградных косточек входит значительная часть фенола, токоферола, проантоцианида. Все три считаются сильными антиоксидантами и сражаются со свободными радикалами в организме.

Напомним, что американские ученые доказали, что регулярное употребление винограда положительно сказывается на работе нервной системы.

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