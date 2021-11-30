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Ученые рассказали, чем полезны виноградные косточки

Эксперты рассказали, почему стоит употреблять виноградные косточки: перечислены их целебные свойства

сегодня, 14:25
Автор:

Светлана Шкурупий
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Многие люди употребляют виноград без косточек, веря в различные заблуждения. Но делают это очень зря. На самом деле, виноградные косточки обладают рядом полезных свойств. Что в них особенного?

Ученые рассказали, чем полезны виноградные косточки

Чем полезны виноградные косточки (фото из открытых источников)

Специалисты отмечают, что косточки винограда – полезный продукт, необходимый организму. Например, пассивному курильщику они помогут минимизировать губительное влияние дыма от сигарет. Эти косточки способствуют очищению крови от медикаментов и вредных составляющих. Целебное действие косточек винограда обхватывает целый перечень положительных действий. К примеру, очищение организма, улучшение качества зрения, профилактика сердечно-сосудистых заболеваний и нормализация артериального давления. Этот продукт активно используется в народной медицине. Кроме того, виноградная косточка является важным ингредиентом средств по уходу за кожей.

Ценные качества косточек винограда:

В состав косточек входят следующие витамины:

С – для укрепления иммунитета

К – необходим для процессов роста, так как помогает регенерации тканей.

А – необходим для хорошего зрения

Наличие антиоксидантов

В состав виноградных косточек входит значительная часть фенола, токоферола, проантоцианида. Все три считаются сильными антиоксидантами и сражаются со свободными радикалами в организме.

Напомним, что американские ученые доказали, что регулярное употребление винограда положительно сказывается на работе нервной системы.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что авокадо является профилактикой от многих заболеваний. Но пользу приносит не только его мякоть, но и косточка. Почему еене стоит выбрасывать?


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Источник: https://econet.ru/articles/8-tselebnyh-svoystv-vinogradnyh-kostochek
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