Ученые предостерегают от употребления напитка, который может спровоцировать болезнь Альцгеймера и рассеянный склероз

Сладкие газированные напитки негативно влияют на мозг (фото из открытых источников)

Сладкие газированные напитки – страшный кошмар эндокринологов и фитнес-тренеров. Теперь от них предостерегают и неврологи, которые следят за тем, чтобы мы были в здравом уме и трезвой памяти.

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Лишний вес, сахарный диабет, испорченная зубная эмаль – об этом следует помнить тем, кто любит сладкую газировку. Однако ученые обнаружили в ней еще один серьезный недостаток.

Длительное время они наблюдали почти за тремя тысячами человек, которые каждый день употребляли диетическую сладкую газировку. И пришли к выводу: у участников эксперимента вероятность получить диагноз "болезнь Альцгеймера" втрое больше, чем у тех, кто газировкой не злоупотреблял или не пил ее совсем. Кроме того, у них значительно возрастали шансы заработать инсульт или рассеянный склероз.

Во всем, по мнению ученых, виновен кофеин: в больших количествах он способен привести к химическим изменениям в мозге. И речь идет не только о коле. На самом деле, кофеин входит и в состав других газированных напитков (к счастью, не всех) – производители добавляют его, чтобы улучшить вкус продукта. Вычислить его можно, если внимательно прочесть состав напитка.

Однако американская специалист по питанию Эмили Нобл считает, что даже газировка без кофеина, более того – без сахара! – может нанести непоправимый вред организму. И "аукнуться" это может спустя много лет. Опираясь на свой опыт работы, она утверждает: у того, кто в детстве употреблял много газированных напитков, в зрелом возрасте могут возникать более серьезные проблемы с памятью, чем у противников газировки.

Значительные порции кофеинсодержащих напитков имеют и другие минусы – провоцируют раздражительность, негативно влияют на сон и способствуют повышению глазного давления, что увеличивает риск возникновения глаукомы.