Ученые открыли новый способ похудеть без диет и ограничений

Исследователи из США обнаружили простой способ влиять на уровень сахара в крови без диет и ограничений. Нужно просто изменить порядок, в котором мы едим разные продукты. Это открытие может стать новой стратегией борьбы с ожирением и перееданием

Советы по похудению от ученых. Фото: Prairie Path

Борьба с лишним весом обычно ассоциируется с изнурительными тренировками, строгими диетами и постоянным контролем калорий. Но новое исследование ученых Стэнфордского университета предлагает неожиданное решение, в котором нужно просто изменить последовательность, в которой вы едите разные типы пищи.

Команда исследователей под руководством профессора Майкла Снайдера изучала, как очередность потребления питательных веществ влияет на уровень сахара в крови. В центре внимания оказались белки, клетчатка, жиры и углеводы.

В эксперименте приняли участие 55 добровольцев, часть из которых имела симптомы преддиабета – состояния, повышающего риск развития диабета 2 типа. Им подавали одинаковое блюдо с рисом, служившим источником быстрых углеводов, но перед тем давали небольшие порции клетчатки, белка или жира.

В результате оказалось, если перед употреблением углеводов участники ели клетчатку или белок, то всплеск сахара в крови был значительно ниже. Жиры не снижали уровень глюкозы, но уменьшали скорость ее подъема, что также оказывало положительное влияние на метаболизм.

Как объясняют исследователи, резкие колебания уровня сахара в крови считаются одним из ключевых факторов развития ожирения и повышенного аппетита. После стремительного подъема глюкозы обычно наступает ее резкое падение, что вызывает сильное чувство голода и желание снова что-нибудь съесть.

"Съешьте салат или бургер перед картофелем фри", – советует автор исследования профессор Снайдер.

По его словам, такое простое изменение может помочь людям контролировать аппетит, лучше усваивать пищу и снизить риск развития метаболических нарушений.

В то же время исследователи предостерегают, что у людей с нарушенным обменом веществ, в частности с преддиабетом, этот эффект может быть менее выражен. По их словам, это указывает на необходимость дальнейших исследований, особенно у людей с хроническими заболеваниями.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о мужчине, который поделился тремя вещами, чтобы похудеть на 70 килограммов без тренировок и спортзала.

Также "Комментарии" писали о гарвардском враче, которая дала пять советов, чтобы избавиться от лишнего веса.