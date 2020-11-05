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Главная Новости Здоровье диета и питание Ученые обнаружили скрытую опасность риса
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Ученые обнаружили скрытую опасность риса

Нужно уметь правильно готовить рис

сегодня, 09:45
Автор:

Светлана Шкурупий

Несмотря на то, что рис — полезное и питательное блюдо, он является "проводником" тяжелых металлов, которые накапливаются в организме и способны вызвать проблемы с сердечно-сосудистой системой.

Ученые обнаружили скрытую опасность риса

рис (фото из открытых источников)

Такие выводы сделали ученые с помощью исследования, которое показало, что рис накапливает неорганический мышьяк из почвы. Этот химический элемент, попадая в организм, пагубно действует на сердце и сосуды, а также может вызвать отравление, невропатию и ряд других заболеваний.

Исследователи рассказали, каким образом нужно готовить продукт, чтобы удалить из него тяжелый металл и сохранить массу полезных веществ и витаминов.

Итак, сперва нужно вскипятить воду и пропарить рис, в течение 5-7 минут. Потом залить в кастрюлю свежую воду, добавить в нее рис и варить до полного впитывания. Такой метод позволяет избавить продукт от вредных веществ на 50-70% (в зависимости от вида и сорта) и при этом сохраняет его форму и делает рис более рассыпчатым, а не клейким.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что китайские ученые создали уникальный вид риса.


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Источник: https://www.sciencealert.com/scientists-say-this-rice-cooking-hack-removes-arsenic-but-keeps-the-nutrients
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