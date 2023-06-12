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Ученые обнаружили еще одну важную причину старения, но уже знают, как с ней бороться

Дефицит таурина в организме – один из врагов молодости

сегодня, 19:45
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Автор:

Козаренко Люда

Ученые обнаружили еще одну важную причину старения, но уже знают, как с ней бороться

Старение организма можно замедлить (фото из открытых источников)

Это вещество содержится во многих продуктах питания, которые мы употребляем каждый день. Кроме того, организм производит таурин самостоятельно. Но по определенным причинам его количество может оказаться недостаточным, что влияет не только на общее состояние здоровья, но и на продолжительность жизни.


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Таурин – это аминосульфоновая кислота, которая стимулирует работу сердца и питает ткани мозга. Кроме того, она имеет отношение к формированию костей, влияет на работу нервной и иммунной системы. Учитывая ее значение для здоровья человека, ученые Колумбийского университета проанализировали уровень таурина в крови людей разных возрастов. И обнаружили, что у 60-летних таурина в три раза меньше, чем у 5-летнего ребенка!

Что будет, если увеличить уровень таурина в крови, проверили, давая в течение года раствор этого вещества мышам. В результате эксперимента пришли к выводу, что продолжительность жизни самок грызунов увеличилась на 12%, самцов – на 10%. Существенные изменения наблюдались и в качестве жизни животных. По сравнению с мышами, не получавшими таурин, у испытуемых особей наблюдалось увеличение костной массы и мышечная выносливость, снижение тревожности и депрессивности, а также резистентность к инсулину. А еще у них отсутствовала склонность к лишнему весу, была крепкая иммунная система. Аналогичные положительные изменения показали опыты с приматами и людьми – у последних   были более низкие уровни воспаления, снизился риск гипертонии, лишнего веса и диабета. Таурин держит тонус периферических мышц глазного яблока, эффективен при переутомлениях, усиливает работу стволовых клеток для регенерации тканей, мышц и сосудов, снижает уровень плохого холестерина в крови. В целом исследователи  пришли к выводу, что высокий уровень таурина в организме тормозит процессы старения на клеточном уровне.

Суточная доза таурина, по мнению ученых, – 500 мг. В растительной пище его нет. Основные источники таурина – продукты животного происхождения: рыба (особенно устрицы, мидии и крабы), мясо, молочные продукты. А еще его можно получить в виде пищевых добавок.

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