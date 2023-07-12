Ученые назвали ягоду, которая улучшает умственные способности: ее рекомендуют даже детям

Черника - ягода для ума (фото из открытых источников)

У большинства людей черника ассоциируется с "лекарством" для улучшения зрения и вкусными варениками, которые стоит немного прикусить – и они забрызгиваю фиолетовым соком все вокруг. Но потенциал у этой ягоды гораздо больше. "Комментарии" разбирались, почему же она так полезна.

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Улучшает когнитивные способности у детей

Ученые британского Университета Рединга в течение трех недель давали группе из 21 ребенка от 7 до 10 лет напиток, в состав которого входило 30 граммов черники. Когда сопоставили результаты теста на внимание и память до эксперимента и после, увидели, что эти показатели улучшились, а скорость реакции выросла на 10%. По мнению специалистов, это связано с большим количеством флавоноидов – антиоксидантов, которые содержатся в ягоде и способны улучшать нейронные связи. А еще они оказывают положительное влияние на участки мозга, отвечающие за интеллект.

Поддерживает здоровье мозга

Исследования показали: если пожилые люди чернику употребляют регулярно, она может улучшить кровоток, мозговую деятельность, память, навыки, облегчает обработку информации.

Уменьшает риск деменции

Специалисты из Университета Цинцинатти исследовали, какие изменения произойдут в организме людей в возрасте 50-65 лет, фиксирующих ухудшение памяти, если они будут использовать чернику. Правда, им предложили не саму ягоду. В течение 12 недель части участников эксперимента во время обеда давали напиток, содержащий антоцианы – пигмент, содержащийся в большом количестве в чернике и обладающий антиоксидантными свойствами (чашка напитка эквивалента половине чашки ягод). Употреблявшие его впоследствии прошли тест на самоконтроль, память и интеллектуальную гибкость. И смогли выполнить все задания быстрее и лучше, чем те, кому вместо антоцианов давали плацебо. Поэтому чернику врачи рекомендуют для профилактики болезни Альцгеймера.

Снижает уровень сахара в крови

Кроме антоцианов черника содержит проантоцианиды, которые снижают риск развития диабета 2 типа. Это сложный механизм, который надо описывать терминами, непонятными неспециалистам. Но суть в том, что у контрольной группы людей с высоким уровнем сахара анализы крови, взятые натощак, показали понижение уровня инсулина.

Улучшает настроение

Витамин С оказывает положительное влияние на мозг, помогает преодолеть стресс и улучшает настроение.

Защищает сердце

Содержащиеся в чернике антиоксиданты снижают артериальное давление, уровень плохого холестерина, уменьшают окислительный стресс организма и риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Положительно влияет на здоровье кишечника

Эксперименты, проведенные с животными, показали, что черника способна увеличить количество полезных бактерий в кишечнике и улучшить процесс пищеварения.