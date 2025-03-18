Ученые назвали самое полезное для здоровья свойство чая

Любителям чая важно знать, что этот напиток обладает одним особенно неожиданным преимуществом: помимо его свойств, улучшающих обмен веществ и настроение, заваривание чая может помочь очистить воду. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в новом исследовании Северо-Западного университета.

Чай. Фото: из открытых источников

Исследователи протестировали шесть различных видов чая – черный чай, зеленый чай, улун, белый, ромашковый чай и ройбуш – в пакетиках и без них, и заварило их в воде, содержащей заранее измеренное количество тяжелых металлов, таких как свинец, кадмий, медь, цинк и хром. Вот что они обнаружили – чай удаляет тяжелые металлы из воды. Одна чашка чая, заваренная в течение 3–5 минут, удаляет около 15% свинца из воды – даже при токсичных уровнях (до 10 частей на миллион).

Исследователь также обнаружил, что целлюлозные или бумажные чайные пакетики лучше всего адсорбируют тяжелые металлы, в то время как хлопковые и нейлоновые пакетики почти ничего не адсорбируют. Целлюлозные пакетики также не выделяют микропластик, отметили исследователи, поэтому их использование дает дополнительные бонусы.

Обработанные листья черного чая обладают самым очищающим эффектом из всех видов чая. Вероятно, это связано с большим количеством пор и большей площадью поверхности, отметили исследователи, хотя размер помола и время заваривания оказывают большее влияние на очистку, чем фактический тип чая.

Чем дольше заваривается чайный пакетик, тем больше тяжелых металлов в конечном итоге адсорбируется.

"Любой чай, который заваривается дольше или имеет большую площадь поверхности, эффективно очистит больше тяжелых металлов", — сказал ведущий автор исследования Бенджамин Шиндель.

"Если люди будут выпивать дополнительную чашку чая в день, со временем мы, возможно, увидим снижение заболеваний, тесно связанных с воздействием тяжелых металлов", — допустил Шиндель.

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