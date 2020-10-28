Ученые назвали диету, которая убережет от сердечной недостаточности

Речь идет о "кетогенной" диете, которая позитивно влияет на сердечно-сосудистую систему. Об этом заявили эксперты из Университета Сент-Луиса, когда детально изучили ее составляющие компоненты. Об этом пишет издание lenta.

Диета, которая убережет от сердечной недостаточности. Фото: unsplash

Ученые пришли к выводу, что диета способна защитить от сердечной недостаточности, которая появляется из-за метаболического синдрома. Они добавили, что для работы сердечной мышцы необходимо огромное количество энергии, которую можно получить из правильного рациона. Специалисты акцентировали внимание на том, что миокард может подстроиться практически под любой режим питания, но если нарушается гибкость метаболизма, то появляется риск развития дисфункции сердца.

"Кетогенная" диета состоит из большого количества жиров, а также маленького объема углеводов. Ученые провели множество экспериментов на грызунах прежде чем выяснить, что подобная диета может уберечь от сердечной недостаточности.

"Проведенные опыты на животных показали, что при помощи диеты можно гибко регулировать интенсивность процессов окисления жирных кислот, важных для правильной работы сердца. "Кетогенная" диета открывает впечатляющие перспективы в этом направлении, поэтому мы можем рекомендовать ее людям, предрасположенным к сердечной недостаточности", — поделился один из авторов этого исследования.

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