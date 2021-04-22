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Ученые нашли ключ к безопасному снижению веса

Ученые из Китая рассказали, что в борьбе с лишним весом помогает целастрол - растительное вещество

сегодня, 18:05
Автор:

Светлана Шкурупий

Многие люди активно борются с лишним весом, используя жесткие диеты и интенсивные тренировки. Но эксперты из Медицинского института Сямэньского университета предложили новый, более безопасный способ борьбы с лишними килограммами.

Ученые нашли ключ к безопасному снижению веса

Как снизить вес (фото из открытых источников)

Ученые рассказали, что большинство людей не умеет держать под контролем свой аппетит, потому что у них в организме перестает вырабатываться лептин — гормон жировой ткани, регулирующий энергетический обмен и массу тела. Благодаря ему наступает чувство сытости. Но исследователям удалось найти вещество — целастрол, которое позволяет ускорять клеточный метаболизм и эффективно бороться с ожирением. Его выделили из растения Трехкрыльник Вильфорда и проверили его действие на лабораторных грызунах.

Эксперты давали мышам целастрол и заметили, что в течение недели они съедали гораздо меньше пищи, чем до этого и потеряли 10% веса. Оказалось, что это растительное соединение помогает активировать в головном мозге определенные центры, которые играют важную роль в процессе контроля веса. Это соединение восстанавливало чувствительность лептина и усиливало ощущение сытости.

Пока исследователи не знают, насколько эффективным будет действие целастрола на людях. Однако они утверждают, что лептин, вырабатываемый людьми и мышами, практически идентичен, поэтому у вещества есть большой потенциал.  

Напомним, ученые из Швеции выяснили, что холодный чай намного эффективнее помогает сжигать калории и способствует похудению.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что некоторые специи эффективно ускоряют обмен веществ и помогают контролировать аппетит. Что это за приправы, узнайте в нашем материале.


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Источник: http://www.xinhuanet.com/english/2018-09/01/c_137436563.htm
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