Творог лечит неврастению у детей

Специалисты назвали лекарственные свойства творога. По мнению ученых, творог – один из самых полезных для детей продуктов. Для детей-невротиков творог просто незаменим, ведь он улучшает регенеративную способность нервной системы и нормализирует самочувствие ребенка в целом.

Завтрак ребенка. Фото: rosa.clinic

Также в твороге содержатся в изобилии аминокислоты, которые помогают при профилактике заболеваний печени. Молочный белок, казеин, который содержится в твороге, легко заменяет белки животного происхождения. А это особенно важно для детей, которым противопоказаны животные белки. Кроме этого, полезные свойства творога необходимы для поддержания правильного обмена веществ и профилактики ожирения, для предупреждения малокровия, так как минеральные вещества в его составе участвуют в выработке гемоглобина.

Напомним, кроме того, благодаря оптимальному сочетанию белков и жиров творог является энергетической подпиткой головного мозга. В частности, аминокислота метионин, которая снижает уровень холестерина и предупреждает ожирение печени, помогает выводить из организма токсины, а также препятствует развитию склероза. Творог богат различными витаминами. Так, витамин В2 отвечает за гармонию нервной системы. Витамин В12 противостоит анемии, повышает аппетит, дает энергию. Витамин Р укрепляет стенки капилляров. Витамин Е препятствует образованию тромбов. Этот диетический продукт отлично подходит для "разгрузочных" дней. У него нет тканевой и клеточной структуры. Благодаря этому свойству творог легко усваивается и практически полностью переваривается. Поэтому его можно без опаски употреблять при наличии желудочно-кишечных заболеваниях: хроническом гастрите, панкреатите, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, хронических заболеваниями желчного пузыря.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!