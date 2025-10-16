logo

Традиционная для многих утренняя привычка приводит к смерти: шокирующие детали
Традиционная для многих утренняя привычка приводит к смерти: шокирующие детали

Привычка пропускать завтрак из-за нехватки времени или спешки, которая стала обыденностью для многих, может иметь серьезные или даже смертельные последствия для здоровья.

16 октября 2025, 12:30
Автор:
Клименко Елена

То, что многие считают безвредной привычкой — пропуск завтрака — действительно может серьезно угрожать вашему здоровью. Американские ученые обнаружили: отказ от утреннего приема пищи напрямую связан с повышенным риском смерти из-за болезней сердца и сосудов.

Об этом сообщает издание The Mirror, ссылаясь на исследование, опубликованное в Journal of the American College of Cardiology.

В научной работе рассматривались медицинские данные более 6,5 тысяч взрослых американцев в возрасте от 40 до 75 лет. Исследование охватывало период с конца 1980-х по 2011 год. Участников разделили на четыре категории: те, кто завтракает ежедневно (почти 60%), те, кто делает это время от времени, редко и вообще никогда (более 5%).

Ученые пришли к неутешительному выводу: те, кто каждое утро игнорировал пищу, имели существенно более высокий риск умереть от сердечно-сосудистых заболеваний. Такая связь оставалась значимой даже после учета других факторов: образа жизни, индекса массы тела, физической активности и т.д.

Привычка не завтракать приобрела масштабы за последние десятилетия — особенно среди молодежи. В США около четверти молодых людей регулярно пропускают завтрак. Однако, как показывает наука, это может иметь серьезные долгосрочные последствия.

Врачи напоминают: завтрак помогает стабилизировать уровень сахара в крови, улучшает обмен веществ и снижает риск развития гипертонии, диабета 2 типа, ожирения и ишемической болезни сердца.

"Комментарии" уже писали , что если каждое утро вы начинаете с чашки кофе, а уже через несколько часов ищете что-то перекусить — есть простой совет от диетологов. Вместо новых диет или сложных схем питания достаточно добавить к напитку одну ложку обычного аптечного средства. Это поможет обуздать голод до самого обеда.

 

 



