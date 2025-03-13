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Топ заболеваний, которые вызывают энергетические напитки

К каким проблемам со здоровьем приводит употребление энергетических напитков

13 марта 2025, 16:00
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Кречмаровская Наталия

Энергетические напитки стали популярны среди молодежи и взрослых, которые ищут быстрый заряд энергии. Однако регулярное употребление этих напитков может иметь серьезные последствия для здоровья.

Топ заболеваний, которые вызывают энергетические напитки

Иллюстративное фото

Энергетические напитки содержат большое количество кофеина и других стимуляторов, которые могут повысить АД и частоту сердечных сокращений. Это может привести к развитию сердечно-сосудистых заболеваний, таких как аритмия, инфаркт миокарда и инсульт. Исследования, проведенные Американской кардиологической ассоциацией (AHA), показали, что употребление энергетических напитков может увеличить риск развития фибрилляции предсердий – нарушение сердечного ритма.

Высокое содержание кофеина в энергетических напитках может вызвать тревогу, бессонницу и нервозность. Регулярное употребление этих напитков может привести к развитию психических расстройств, таких как депрессия и тревожное расстройство. Исследования, проведённые Национальным институтом психического здоровья (NIMH), показали, что употребление энергетических напитков связано с повышенным риском развития депрессии у подростков.

Энергетические напитки содержат много сахара и кислот, которые могут раздражать слизистую желудка и вызвать изжогу, гастрит и язву желудка. Также они могут вызвать диарею и другие проблемы с пищеварением.

Высокое содержание сахара и кислот в энергетических напитках может повредить зубную эмаль и привести к развитию кариеса .

Кофеин оказывает мочегонное действие, что может привести к обезвоживанию организма. Обезвоживание может вызвать головные боли, усталость и другие неприятные симптомы.

Регулярное употребление энергетических напитков может увеличить риск развития камней в почках.

Некоторые энергетические напитки содержат высокое количество витамина B3 (ниацин), что может привести к повреждению печени.

Высокое содержание сахара в энергетических напитках может способствовать набору веса и развитию диабета 2 типа.

Некоторые исследования показывают, что употребление энергетических напитков может негативно повлиять на репродуктивную функцию у мужчин и женщин.

Напомним, что портал "Комментарии" писал, какие продукты приводят к раку.



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