Топ вредных свойств популярных специй, о которых знают не все

Специи придают вкус и аромат нашим блюдам, но некоторые из них могут обладать вредными свойствами, о которых мало кто знает. Хотя специи обладают многими полезными свойствами, важно знать о возможных рисках, связанных с их употреблением, сообщает портал "Комментарии".

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Куркума известна своими противовоспалительными свойствами, но она также может содержать вредные примеси. Исследования показали, что некоторые образцы куркумы содержат высокий уровень свинца, который может быть токсичным для организма. Свинец может вызвать серьезные проблемы со здоровьем, включая поражение нервной системы и почек.

Паприка часто используется для добавления цвета и вкуса блюдам, но также может содержать вредные вещества. Некоторые образцы паприки содержат афлатоксины, являющиеся канцерогенными веществами, которые могут вызвать рак. Афлатоксины образуются в результате заражения грибами и могут быть опасны даже в небольших количествах.

Корица – популярная специя, которая используется во многих десертах и напитках. Однако некоторые виды корицы, такие как кассия, содержат высокий уровень кумарина, который может быть токсичным для печени. Чрезмерное потребление корицы кассии может привести к серьезным проблемам со здоровьем, включая повреждение печени и повышенный риск кровотечений.

Черный перец является одной из самых распространенных специй в мире, но также может содержать вредные примеси. Исследования показали, что некоторые образцы черного перца содержат высокий уровень кадмия, являющегося токсичным металлом. Кадмий может вызвать проблемы с почками, костями и сердечно-сосудистой системой.

Красный перец или чили, известный своим острым вкусом, но он также может вызвать проблемы со здоровьем. Высокое содержание капсаицина, придающего перцу остроты, может вызвать раздражение желудка и кишечника. Чрезмерное потребление чили может привести к боли в животе, диарее и даже язвам.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о чудодейственных свойствах алоэ, которые известны не всем.